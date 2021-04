La CUP donaria suport a un Govern en solitari d'ERC i no veu un problema amb que Junts es quedi fora

El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha assegurat que la seva formació donaria suport a un Govern d'ERC en solitari, ja que no veu un problema amb que Junts es quedi fora de l'executiu català si "se sent més còmode".

El diputat de la CUP Xavier Pellicer en roda de premsa al Parlament / Europa Press







"Si la voluntat de Junts és la d'iniciar la legislatura des de fora de la Generalitat per a nosaltres no és un problema", ha afirmat en una entrevista de Ràdio 4 i La 2.





Pellicer ha defensat que Junts ha d'assumir un nou rol dins de l'independentisme, després d'haver passat de ser la primera a la segona força, i assumir també que, segons ell, hi ha un gir cap a l'esquerra: "Junts necessita un procés de resituar i assumir el rol dins l'independentisme que li correspon ".





També ha advertit que per garantir el suport de la CUP a la investidura del candidat republicà a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha de respectar l'acord que van arribar amb ERC: "Si aquest acord es trenca, el nostre compromís es trenca també automàticament. Si volen el suport de la CUP per iniciar aquesta legislatura, hauran de venir a preguntar i a explicar a quin acord han arribat "ERC i Junts.





Preguntat per si defensa reformar l'article 25.4 del reglament del Parlament, que estableix que la Mesa ha de suspendre un diputat si és condemnat per un delicte de corrupció, Pellicer ha avisat que s'ha de mantenir i s'ha d'aplicar: "El 25.4 no es toca", malgrat que creu que cal analitzar cada cas perquè poden haver condemnes per malversació per l'organització de l'1-O, que no veu com a corrupció.