El Govern eleva la previsió de dèficit per a 2021 fins al 8,4% del PIB

El Govern ha elevat la previsió de dèficit per a l'any 2021 fins al 8,4% del PIB, fet que suposa set dècimes més respecte a la previsió del 7,7% recollida en el projecte dels pressupostos generals de l'Estat (PGE).





María Jesús Montero (EP)





Així ho ha avançat la ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, abans que l'Executiu remeti a Brussel·les aquest divendres el Programa d'Estabilitat amb el nou escenari fiscal i l'actualització del quadre macroeconòmic, així com el Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, amb el paquet de reformes i inversions que pretén impulsar Espanya per canalitzar els 140.000 milions de fons europeus de reconstrucció que rebrà fins 2026.





La ministra ha defensat que el camí actualitzada aquest divendres és "coherent" amb el quadre macroeconòmic ja presentat sobre la previsió del PIB, la desocupació i ocupació per als propers anys, i aquesta xifra no incorpora l'impacte de les reformes pendents, amb el que s'ha fet sota un "escenari inercial".





En concret, l'última actualització del quadre preveu un creixement de l'PIB de l'6,5% per a aquest any, per sota de gairebé el 10% previst inicialment, a causa del "fort impacte" a la tercera onada.





El dèficit públic va tancar l'any 2020 en el 10,09% del PIB sense incloure les pèrdues de Sareb (amb elles es va elevar al 10,97%), per sota de l'11,3% previst inicialment per l'Executiu. De cara a 2022, el dèficit se situarà en el 5%; en el 4% en 2023 i en el 3,2% l'any 2024.





Tot i que la ministra ha assegurat que hi ha dades que conviden a l'"optimisme" davant la crisi, també ha defensat que es mantinguin els estímuls econòmics "el temps que calgui", ja que podria suposar un "risc" sobre el ja recorregut el fet retirar-los abans d'hora.