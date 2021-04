Aragonès: "vénen hores i dies decisius per veure si és possible" l'acord amb Junts

El vicepresident de la Generalitat en funcions i candidat d'ERC a la Presidència, Pere Aragonès, ha sostingut que "vénen hores i dies decisius per poder veure si és possible" un acord de govern a Catalunya amb Junts.





Pere Aragonès (EP)





Ho ha dit en declaracions als mitjans després d'acompanyar a l'exconsellera i diputada d'ERC Meritxell Serret a comparèixer davant del Tribunal Suprem, on ha rebutjat donar detalls sobre les negociacions i s'ha remès als equips negociadors.





A l'ésser preguntat si els republicans han situat algun límit temporal per assolir l'acord amb Junts, Aragonès ha recordat que han "situat aquest cap de setmana com un element decisiu", ja que ERC va advertir que si no hi havia pacte aquest dissabte 1 de maig caldria buscar vies alternatives, encara que sense aclarir quina és la seva intenció i deixant clar que la seva prioritat és un Govern de coalició amb Junts fins i tot més enllà d'aquesta data.





Sobre la causa de Serret, Aragonès ho ha emmarcat en la "causa general contra l'independentisme", que titlla de venjança, i ha insistit en la necessitat de donar-li una resposta política que passi per l'amnistia i l'exercici del dret a l'autodeterminació.





També ha criticat que, al seu parer, s'està retardant la tramitació dels indults als presos de l'1-O: "Es va molt ràpid quan es tracta de condemnar, quan es tracta de valorar si es pot alleugerir la situació tot va molt més lent ".