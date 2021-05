3.000 persones es reuneixen a la concentració de Barcelona, segons els sindicats

@EP





Unes 3.000 persones, segons CCOO i UGT de Catalunya, s'han concentrat aquest dissabte a la mobilització convocada pels dos sindicats a Barcelona amb motiu de l'1 de Maig, Dia Internacional dels Treballadors.





S'han reunit a la Via Laietana a partir de les 11 hores, molts d'ells amb impermeables i paraigües per la pluja, davant d'un escenari on han parlat diferents representants sindicals.





Han entonat càntics com 'Visca la lluita de la classe obrera' i han mostrat pancartes en què demanaven derogar la reforma laboral, dignificar els llocs de treball i millorar les condicions de les dones.