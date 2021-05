El Govern central planeja eliminar la tributació conjunta i les famílies pagaran més impostos

@EP





El Govern pensa a eliminar poc a poc la reducció per tributació conjunta en l'IRPF de la declaració de la Renda. Segons ells, aquests "genera un desincentiu a la participació laboral de l'segon perceptor de renda", que en general és la dona.





Però la veritat és que això, lluny d'ajudar les famílies i fer que més dones s'incorporin al mercat laboral, el que farà serà generar més despeses: al voltant de dos milions de famílies hauran de pagar 1.500 euros més a l'any per aquest impost.





En total, segons xifres de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, suposarà que Hisenda es dugui 2.400 milions d'euros extra. Encara que seran les famílies de classe mitjana les que es vegin més afectades per aquesta mesura.





Actualment, aquesta reducció a la base impossible de l'IRPF ascendeix al fer-ho de manera conjunta a 3.400 euros si parlem de famílies amb dos cònjuges o 2.150 euros si es tracta de famílies monoparentals.





Però això canviarà quan, d'aquí uns anys, s'elimini totalment la tributació conjunta. Una cosa que el govern atribueix al fet que "s'ha de fer un sistema més equitatiu, progressiu i just".





A més, diuen en l'informe presentat, "un sistema tributari modern no ha de servir exclusivament per procurar uns ingressos que financen la despesa pública, sinó que ha de contribuir directament a potenciar l'impacte de les polítiques públiques que s'emprenguin, servint de catalitzador per aconseguir transformacions en àmbits com la igualtat de gènere ".







DESPRÉS DE LES CRÍTIQUES, RECTIFIQUEN





L'eliminació de la deducció conjunta de l'IRPF és una mesura que el Govern central ha plantejat en el document enviat a Brussel·les, però que en cap moment es va fer pública. En filtrar-se la informació, i a pocs dies de les eleccions a la Comunitat de Madrid, han plogut crítiques sobre l'Executiu i, per això, ha hagut de fer un pas enrere: ara diuen que revisaran la mesura perquè no suposi "incrementar la càrrega fiscal de les famílies". No obstant això, la promesa a Brussel·les ja està feta.





L'Executiu de Pedro Sánchez ha inclòs aquesta mesura en el pla enviat a la Unió Europea després de la publicació d'un informe de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), en el qual vinculava el benefici fiscal amb la desigualtat entre homes i dones.