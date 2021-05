Duque manté l'exèrcit a les ciutats colombianes després d'una nova jornada de protestes

El president de Colòmbia, Iván Duque, ha confirmat aquest dissabte després d'una nova jornada de protestes a les principals ciutats del país que l'exèrcit continuarà als centres urbans on la situació d'ordre públic estigui afectada.

Manifestacions a Colòmbia (EP)

En un missatge en què s'ha dirigit la nació després de la crispada jornada de manifestacions pel Dia del Treballador, Duque ha explicat que "l'assistència militar es mantindrà fins que cessin els fets de greu alteració d'ordre públic", i ha afegit que les "forces militars estan ajudant a la Policia Nacional".





"Com a comandant suprem de les forces armades", ha declarat que "la figura d'assistència militar continuarà vigent als centres urbans on hi ha alt risc per a la seguretat dels ciutadans i on es necessita emprar tota la capacitat de l'Estat per protegir la població", ha precisat, recull 'El Espectador'.





El mandatari ha destacat que no hi ha espai i no es permetrà el "discurs de l'odi", mentre que en el discurs ha llançat un advertiment "clar als qui per la via de la violència, el vandalisme i el terrorisme, pretenen acoquinar la societat i creuen que sota aquest mecanisme enderrocaran les institucions", i després ha afegit que prendrà les mesures necessàries segons situació.





Per justificar la decisió, el líder colombià ha emfatitzat que la seva "obligació com a president és garantir el dret a la protesta pacífica, però sobretot garantir la seguretat dels nostres conciutadans", i ha precisat que la mesura durarà fins "que cessin els fets de greu pertorbació de l'ordre públic".





D'altra banda, un total de 97 organitzacions han signat un document en el qual denuncien davant la Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH) violacions als Drets Humans que han comès les forces de seguretat en el marc de les protestes contra la reforma tributària.





En el marc de les manifestacions, han demanat a la CIDH que li exigeixi al Govern colombià "mesures de protecció a la vida, integritat personal, llibertat, llibertat d'expressió, llibertat d'associació, dret a reunió, dret a la participació i altres drets fonamentals".





Entre els fets que assenyala aquest document destaquen l'estigmatització de la protesta dels agents estatals, l'ús indiscriminat i desproporcionat de la força de la policia, l'abús de figures policials, extorsions illegals, judicialitzacions arbitràries i la intervenció de l'exèrcit en els escenaris de protesta.





La jornada d'aquest dissabte s'ha saldat amb desordres i enfrontaments a Bogotà i a Cali, ciutat on més violència s'ha registrat en els últims dies, mentre que en molts punts de la geografia colombiana encara segueixen actius els enfrontaments entre manifestants i forces de seguretat.