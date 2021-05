Una nova via d'investigació pot donar lloc a noves teràpies reproductives

Per primera vegada, els investigadors han demostrat com l'hormona antimulleriana, una hormona reproductiva clau, suprimeix el desenvolupament dels fol·licles i impedeix l'ovulació en les dones. Aquesta nova comprensió podria conduir a noves teràpies reproductives, avancen els autors de l'estudi a 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)'.





Fertilitat (EP)





"Comprendre el mecanisme de desenvolupament dels fol·licles per part de l'hormona antimulleriana obre la porta a la creació d'enfocaments innovadors en matèria d'anticoncepció, a la conservació dels òvuls de les joves sotmeses a quimioteràpia, a la millora de l'èxit dels tractaments de fertilitat i al retard potencial de la menopausa ", arma el doctor David Pépin, biòleg molecular associat del Departament de Cirurgia de l'Hospital General de Massachusetts (MGH), als Estats Units, i autor principal.





Els fol·licles són com petits capolls dins l'ovari que alberguen òvuls, els quals, quan s'activen, nodreixen el creixement d'un òvul i secreten hormones que influeixen en les etapes del cicle menstrual. Les dones neixen amb tots els fol·licles ovàrics i òvuls immadurs que tindran -al voltant d'un milió-, que s'utilitzen contínuament fins que s'esgoten en la menopausa.





Gairebé tots aquests fol·licles mai arribaran a la maduresa, sinó que majoritàriament degeneren durant el creixement, deixant només els millors per ovular. Com a resultat, només uns pocs centenars arribaran a ovular a partir de la pubertat. "Fins i tot en l'úter, els fol·licles primordials -o immadurs- comencen a activar-se i la majoria es perden fins i tot abans d'arribar a la pubertat", diu Pépin.





No obstant això, alguns fol·licles primordials poden romandre inactius durant dècades fins que s'activen i creixen prou com per alliberar un òvul, un procés que pot durar fins a un any. "Una de les funcions de l'hormona antimulleriana és frenar el desenvolupament dels fol·licles primordials perquè durin tota la vida reproductiva --afegeix Pépin--. Però fins ara no sabíem com responien els fol·licles primordials a aquesta hormona per a romandre inactius".





En una sèrie d'experiments amb ratolins, els investigadors van demostrar de forma concloent que hi ha un receptor de l'hormona antimulleriana a les cèl·lules de la granulosa dels fol·licles primordials, que guien el desenvolupament dels òvuls -un àrea de debat anterior- i que la hormona inhibeix el seu creixement, mantenint-los inactius.





Sorprenentment, el tractament amb hormona antimülleriana també va inhibir gairebé tots els tipus de cèl·lules de l'ovari i va interferir en la comunicació entre les cèl·lules germinals i les de la granulosa, necessària per coordinar el creixement dels fol·licles. Els investigadors van injectar als ratolins un virus de teràpia gènica que els va fer produir nivells elevats d'aquesta hormona.





"Vam descobrir que quantitats elevades de l'hormona apaguen els ovaris, posant-los en una mena d'hibernació i impedint que els fol·licles creixin amb normalitat", arma la doctora Marie-Charlotte Meinsohn, investigadora del Departament de Cirurgia del MGH i autora principal de l'estudi. A continuació, els investigadors van identificar els gens regulats per l'hormona antimulleriana en els fol·licles inactius.





La investigació té múltiples aplicacions que s'estan investigant actualment. Dirigir-se al receptor d'hormona antimulleriana amb un fàrmac, per exemple, podria ajudar a preservar els fol·licles primordials en nenes sotmeses a quimioteràpia per càncer, evitant així la infertilitat.





Aprendre com romanen inactius els fol·licles primordials podria ensenyar-nos a alentir el procés d'envelliment dels ovaris mantenint una major reserva de fol·licles, amb el que es mantindria la producció d'hormones com l'estrogen.





Endarrerir la menopausa no només podria ampliar la vida reproductiva de la dona, sinó que també podria retardar alguns dels problemes de salut que les dones troben la pèrdua d'estrògens després de la menopausa, el que portaria a un envelliment més saludable.





El tractament terapèutic amb hormona antimulleriana també pot millorar l'èxit de la fecundació in vitro. "Un dels reptes de la fecundació in vitro és sincronitzar el desenvolupament de múltiples fol·licles per poder extreure més òvuls --diu Pépin--. Si podem suprimir temporalment l'avanç dels fol·licles amb l'hormona antimulleriana, hi haurà més fol·licles sincronitzats disponibles per a ser estimulats amb el tractament de fertilitat, el que donarà lloc a la recuperació de molts més òvuls ", com va demostrar recentment l'equip en una publicació al 'Journal of the Endocrine Society'.





Els investigadors també estan estudiant l'hormona antimulleriana com un nou anticonceptiu hormonal. "Altres anticonceptius hormonals interfereixen a l'ovulació, que es produeix en una fase tardana del desenvolupament del fol·licle --assenyala Pépin--. Ens interessa desenvolupar un anticonceptiu que bloquegi la maduració dels fol·licles primordials en una fase més primerenca perquè no es produeixi l'ovulació ".





Un anticonceptiu dirigit al desenvolupament primerenc dels fol·licles també podria evitar el cicle i la menstruació, el que seria beneficiós en trastorns com l'endometriosi i les fortes hemorràgies que poden produir-se amb els bromes uterins. Els investigadors també estan estudiant si una injecció d'un virus de teràpia genètica que eleva els nivells de l'hormona antimulleriana pot proporcionar una anticoncepció permanent als gats i gossos assilvestrats.





El següent pas per als investigadors és determinar quins dels gens identificats regulats per l'hormona antimulleriana exerceixen el paper més important en la prevenció de l'activació del fol·licle primordial. "Algunes de les vies identificades en aquest estudi podrien representar noves dianes farmacològiques que ens permetrien traslladar l'hormona antimulleriana en benefici de la salut de les dones", arma la coautora Patricia K. Donahoe, directora dels Laboratoris d'Investigació Quirúrgica Pediàtrica.