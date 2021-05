El Teatre Romea acollirà un Festival Rossini al juny

La tradició operística de Barcelona està molt ben acreditada i, dins d'ella, la ciutat ha mostrat sempre una molt particular afecció per l'obra de Wagner, a punt de la capital catalana comtal ha estat considerada una autèntica urbs "wagneriana". Aquesta passió no ha impedit, en cap cas, que el públic barceloní gaudís amb tot tipus d'obres i autors dins el gènere líric i en aquest ordre de coses l'òpera italiana ha estat sempre càlidament acollida pel públic. I, és clar, en els nostres escenaris han trobat feliç acomodament molts dels títols més famosos d'entre els 39 que va escriure Gioachino Rossini, com "La italiana a Alger", o "El barber de Sevilla".









Doncs bé, els aficionats a l'òpera i molt en particular els incondicionals del músic de Pesaro tindran ocasió de gaudir del primer Broc, és a dir "Barcelona Rossini Òpera Festival" en què s'oferiran dues de les produccions d'aquest autor: "L'ocassione fa il ladro" i "La scala di bolet", així com un ampli ventall d'activitats complementàries.





Aquesta breu temporada operística, que es desenvoluparà al Romea, suposarà la recuperació d'una antiga activitat de teatre del carrer de l'Hospital ja que, en època pretèrites, va acollir espectacles musicals, des operetes -com ens recordava Jordi González, vicepresident de Focus- a comèdies musicals i fins i tot revistes. Però la veritat és que mai s'havien interpretat òperes en el seu escenari i que, a més, feia més de quatre dècades que no s'obria el fossat de l'orquestra.





Per tal de donar el tret de sortida a aquest nou festival operístic, va tenir lloc al mateix Romea una gala presentada per Berta Errando en què van intervenir Alessandro Corbelli, Carlos Chausson, Raúl Giménez, Juan Francisco Gatell, Sara Blanch, Marina Viotti, Carles Pachón, Serena Sáenz, Helena Ressurreição, Alberto Ballesta, Elías Ongay i Jan Antem, acompanyats pels pianistes Viviana Salisi i Josep Buforn i pel guitarrista Jordi de la Creu. Les intervencions de cada un d'ells van estar intercalades amb vídeos en què algunes personalitats eminents de l'panorama líric i musical que no van poder participar d'aquesta gala inaugural es van solidaritzar amb el projecte.





El BROF és fruit de la col·laboració entre el Teatre Romea i l'Òpera Cambra de Barcelona i tindrà lloc del 8 al 20 de juny.