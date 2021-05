Càrrecs de Podem es pronuncien sobre la sortida d'Iglesias: "El seu lideratge no és el que més pot aportar"

Diversos líders i excàrrecs autonòmics de Podem han defensat aquest dimecres la retirada de la política de Pablo Iglesias anunciada després de les eleccions a la Comunitat de Madrid el 4M i han assenyalat que és "comprensible" i que el mateix Iglesias era conscient que el seu cicle polític estava arribant a el "final" perquè el seu lideratge no era el que més "pot aportar".





Així ho ha expressat aquest dimecres l'exsecretari general de Podem Euskadi Roberto Uriarte que ha donat suport a la decisió d'Iglesias a l'entendre que "el seu lideratge no és el que més pot aportar" a la consolidació de l'espai polític de Unides Podem i al no desitjar que " la satanització "de la seva figura pugui perjudicar la tasca de la persona que li va a succeir en el lideratge.





En la mateixa línia ha explicat la sortida l'exsecretari general de Podem Catalunya Xavier Domènech, que ha assegurat que esperava la seva dimissió perquè Iglesias, "feia mesos que tenia clar que el seu cicle polític estava arribant a al final", tot i que li va impactar igualment conèixer la notícia i ha pronosticat que "en l'horitzó pot tenir la idea d'anar-se'n durant un temps, per poder-se oxigenar, personal i políticament".





Pablo Iglesias @ep





Uriarte ha admès que la jornada electoral d'aquest dimarts, que va finalitzar amb la victòria del PP d'Isabel Díaz Ayuso i va deixar a Unides Podem com a cinquena força a Madrid amb 10 escons, va ser "un dia dur", més enllà que s'hagi " precipitat "el canvi de lideratge en Unides Podem, ja que l'esquerra no ha pogut" trencar "la" hegemonia "del PP, que porta" diverses dècades instal·lada "a Madrid.





La coordinadora de Podem a la Comunitat Valenciana Pilar Lima també ha entès la retirada d'Iglesias, que ha qualificat de "totalment comprensible" després del resultat a Madrid i el "insostenible assetjament mediàtic i polític" que ha empès a Iglesias a optar per "mantenir seva família ". Lima ha considerat que en el partit "s'obre ara un procés de reflexió".





ELOGIS A ASTÚRIES I CASTELLA I LLEÓ





Des Castella i Lleó el secretari autonòmic de Podem en aquesta comunitat, Pablo Fernández, ha considerat que l'exemple d'Iglesias serà un "far" que "il·luminarà generacions" i li ha donat les gràcies per la seva "generositat, companyonia, valentia, coratge, intel·ligència, honestedat, audàcia "i per" ser tan bona persona ".





També li ha elogiat el secretari general de Podem Asturies, Daniel Ripa, a l'assenyalar que la marxa d'Iglesias "reflecteix encara més el seu compromís amb un projecte col·lectiu que ha d'aspirar a liderar governs i canviar les condicions de vida de la ciutadania".





Segons Ripa, Iglesias "ha fet una tasca titànica per posar-se en primera línia i intentar un tomb a Madrid", però "desgraciadament la història s'ha repetit amb les últimes convocatòries electorals" a Madrid i "una altra vegada més" torna a governar el PP "de la corrupció per als seus amics", ha lamentat.





EL RELLEU PASSA A YOLANDA DÍAZ





D'altra banda Uriarte ha afirmat que la dimissió de Iglesias ha estat "una retirada elegant" i ha assegurat que la successió en aquest lideratge per part de la vicepresidenta Yolanda Díaz "és una aposta bastant majoritària" que "no és d'avui".





Segons ha apuntat el diputat basc, Díaz té "capacitats excepcionals de lideratge" i "una forma de fer política que potser pot ser més eficient en un moment que no és 2014", sinó de "avanç profund de les forces autoritàries i reaccionàries "en l'àmbit internacional.





En aquesta línia, ha augurat que el canvi de lideratge suposarà "un repunt" per Unides Podem, després del qual ja s'ha començat a veure en els comicis catalans i madrilenys, i també "un reforçament d'aquest espai polític".





RUMB A VISTALEGRE IV





L'Executiva de Podem assumirà les regnes de la formació estatge després de l'abandó de Pablo Iglesias i serà l'òrgan encarregat de convocar la nova Assemblea Ciutadana que triï a el nou secretari general.





A més, el model de bicefàlia cobra força en el si de Unides Podem atès que el partit morat ha de triar al seu líder que tingui un mínim de sis mesos de militància i la vicepresidenta, Yolanda Díaz, no és afiliada.





Segons han explicat fonts de la formació domicili, serà aquest òrgan de direcció, compost per una vintena de dirigents, el que piloti el partit en aquesta transició.





A part, han recalcat que avui mateix ha tingut una breu reunió de Consell de Coordinació per aprofundir l'anàlisi política de les eleccions de Madrid.





Dins d'aquest nucli dur de direcció estan les ministres Irene Montero i Ione Belarra, el secretari d'Organització Alberto Rodríguez, el portaveu parlamentari Pau Echenique, els coportavoces estatals Isa Serra i Rafa Mayoral, els secretaris d'Estat Nacho Álvarez o Noelia Vera i la diputada Sofia Castañón, entre d'altres.





La seva principal funció serà convocar la nova Assemblea Ciutadana, el que suposaria un Vistalegre IV, atès que, segons els estatuts, la convocatòria va a càrrec de secretari general o l'Executiva.





Per tant i en absència d'Iglesias serà aquest òrgan el que assumirà el comandament de el partit en aquesta transició des que es convoqui l'Assemblea Ciutadana fins que sigui triada el nou líder, al costat de la seva nova Executiva.