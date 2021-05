El peatge que planteja el Govern central perjudicarà principalment als usuaris amb menys poder adquisitiu

FACUA-Consumidors en Acció rebutja que el Govern s'estigui plantejant una llei que suposarà cobrar un peatge a tots els usuaris per l'ús de les carreteres, tant estatals com regionals, a partir de l'any 2024.





El text que ha enviat ja l'Executiu a Brussel·les recull la mesura d'un "mecanisme de pagament" per avançar cap a "la internalització dels costos interns" sota el principi del "usuari pagador" i que "qui contamina, paga". El Govern també indica que pretén la implantació d'aquest pagament primer a la xarxa d'alta capacitat (autopistes i autovies) i posteriorment a altres xarxes "de manera progressiva".





A-4 @ep





En aquest sentit, l'associació considera que el manteniment de les carreteres estatals ha de finançar-se a través dels pressupostos generals de l'Estat, de manera que els diners necessaris perquè el manteniment de les vies surti dels impostos directes dels ciutadans.





FACUA, a més, adverteix que aquesta mesura acabarà afectant més als usuaris que tenen menys poder adquisitiu, que patiran un perjudici més gran per poder fer ús de vies que són de titularitat pública. Tot i que el Govern suggereix implantar "reduccions o bonificacions a certs col·lectius menys afavorits econòmicament, o usuaris habituals en certs trams" no concreta aquests aspectes.





Mentre que el finançament a través d'impostos directes permet garantir una certa progressivitat -de manera que els ciutadans aporten en funció del seu nivell adquisitiu l'associació assenyala que la implantació d'un peatge a les carreteres suposa un pagament per igual a tots els usuaris, sense tenir en compte criteris de renda o de capacitat econòmica, el que perjudica, un cop més, a aquells amb menys poder adquisitiu.





Aposta pel transport públic





De la mateixa manera, aquesta mesura suposaria un clar perjudici per a aquells usuaris que no viuen en grans nuclis urbans, que han d'usar aquestes vies de forma habitual per als seus desplaçaments a centres de treball, col·legis, hospitals, etc. A més, l'associació també critica que aquesta solució plantejada pel Govern consistiria en un autèntic copagament o repagament, a l'obligar els usuaris a finançar unes infraestructures que ja van pagar a través dels impostos.





Aquesta mesura, a més, s'anuncia en un moment en què no està havent-hi una aposta clara pel foment del transport col·lectiu eficaç i eficient, de manera que representi a la pràctica una autèntica alternativa a l'ús de l'automòbil per als desplaçaments dels usuaris.





L'Executiu ha justificat aquesta mesura en que els costos de conservació de la xarxa de carreteres d'alta capacitat no són possibles d'assumir de manera directa pels recursos pressupostaris. El text remès a Brussel·les indica que això està generant "un dèficit acumulat de manteniment de la xarxa, amb una pèrdua del seu valor, així com amb el consegüent deteriorament de la qualitat del servei i conseqüències en la seguretat viària".





El Govern també indica a Brussel·les que aquest peatge "generar incentius cap a la major eficiència en aquest mode de transport, el que al seu torn redunda en una minoració de les emissions de gasos d'efecte hivernacle". FACUA insta el Govern a, si l'impacte mediambiental és un dels motius, garantir un transport públic col·lectiu amb infraestructures suficients i a un preu assequible com a alternativa real al vehicle privat.