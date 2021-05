El Centre Mèdic Teknon incorpora la tecnologia de la cirurgia guiada per fluorescència per una major seguretat del pacient

El Centre Mèdic Teknon, de el grup Quirónsalud, ha incorporat a les seves instal·lacions un equip per realitzar operacions de cirurgia guiades per fluorescència per al Servei de Cirurgia Digestiva. Aquest nou equipament permetrà millorar la seguretat en les intervencions quirúrgiques, el que redunda en uns millors resultats metge-quirúgics. Amb aquesta nova adquisició, el centre continua amb el seu compromís amb les noves tecnologies en els seus procediments i amb l'excel·lència en la pràctica mèdica.

La tècnica que empra el nou equip incorporat a el Centre Mèdic Teknon es basa en la infusió d'un fàrmac segur i amb escasses contraindicacions denominat "verd indocianina" o ICG per les sigles en anglès. Mitjançant l'ocupació de moderns dispositius d'imatge, com els ja disponibles al Centre Mèdic Teknon des d'aquest mateix any, en el transcurs de la intervenció quirúrgica l'ICG administrat és i estimulat mitjançant dispositius de llum infraroja que produeixen la seva fluorescència, que després és captada i transformada per equips de laparoscòpia especials, que generen una imatge única i nítida.







"Aquesta imatge guiada per fluorescència ha demostrat ser d'utilitat en la presa de decisions intraoperatòries amb l'objectiu d'aconseguir la màxima seguretat possible del pacient", explica el Dr. Xavier Centeno, especialista en Cirurgia General d'Adults en Quirúrgica Cirurgians Associats, el major grup quirúrgic privat de Catalunya, que està integrat al Centre Mèdic Teknon.





Aplicacions en cirurgia intestinal i colorectal





La cirurgia colorectal és una de les especialitats en les que aquesta tecnologia ha mostrat grans beneficis. El Dr Gonzalo Martín, incorporat a l'equip de Quirúrgica Cirurgians Associats el 2020, és pioner en l'ús de la cirurgia guiada per fluorescència en aquesta especialitat des dels seus inicis l'any 2015. Aquest mètode també és molt útil en altres tècniques de resecció gastrointestinal .





"En moltes d'aquestes cirurgies cal fer resecció i sutures de l'estómac, l'intestí o el còlon. En elles és de gran utilitat conèixer la correcta irrigació dels teixits amb l'objectiu d'evitar que es produeixin fallades en les sutures o fístules ", comenta el Dr. Martín, que a més assenyala com aquestes fístules comportarien complicacions greus al pacient i fins i tot en alguns casos la necessitat d'un estoma o obertura artificial per permetre el pas de femta. "La fluorescència permet a més millorar la percepció del cirurgià sobre l'èxit de l'anastomosi, que és la connexió quirúrgica entre dues estructures. Això ha estat demostrat en recents treballs amb evidència científica de màximes garanties ", afegeix el mateix Dr. Martín.





Altres aplicacions importants





La cirurgia guiada per fluorescència també ha demostrat la seva utilitat en altres especialitats de cirurgia general i de l'aparell digestiu com són la cirurgia hepàtica i la endocrina. Així, per exemple, ajuda a prevenir lesions inadvertides d'estructures anatòmiques de la via biliar. Aquestes lesions es produeixen intraoperatòriament al voltant de l'0,5% dels casos durant les colecistectomies laparoscòpiques per càlculs vesiculars. La colangiografia amb fluorescència permet tenir una imatge precisa dels conductes biliars.





"Aquesta modalitat d'obtenció d'imatges té l'avantatge que és de fàcil realització, és en temps real, té baix cost, no produeix radiació i ofereix una imatge clara de l'arbre biliar, el que redueix de forma molt significativa la possibilitat de lesió" , comenta el Dr. Alberto Deu-Cavaller, especialista en cirurgia hepatobiliopancreàtica i cirurgia laparoscòpica d'alta complexitat. Així mateix, aquesta nova tecnologia ara incorporada al Centre Mèdic Teknon també ha demostrat la seva utilitat en la delimitació de tumors hepàtics, perquè permet una resecció més segura tant en el cas de metàstasi com de tumors primaris de fetge.





Pel que fa a l'àmbit de la cirurgia endocrina, el Dr. Alejandro Flor, especialista en cirurgia endocrina i de coll, destaca la seva aplicació i desenvolupament en la cirurgia de les glàndules tiròides i paratiròides. La seva ocupació mitjançant administració intravenosa o no d'ICG permet limitar, entre d'altres complicacions, la hipocalcèmia postoperatòria, que es produeix quan la concentració de calci en la sang és massa baixa per disfunció de les glàndules paratiroides i que és la complicació més freqüent de la tiroïdectomia total.





