ERC buscarà el suport de la CUP i comuns si no hi ha acord amb Junts

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha advertit aquest divendres que es plantejaran governar en solitari si no aconsegueixen tancar un acord amb Junts, i que en aquest escenari alternatiu buscarien el suport de la CUP i comuns per tenir estabilitat durant la legislatura.





En una entrevista a La 2 i Ràdio4, ha urgit a desbloquejar les negociacions amb Junts, però en cas de no aconseguir l'acord, ha avisat que estan preparats per buscar alternatives de govern que evitin una repetició electoral, i que passarien per governar en solitari, tot i que no és l'escenari que volen.







Vilalta, que és membre de l'equip negociador d'ERC, ha precisat que aquestes alternatives de govern passarien per buscar l'entesa amb la CUP, amb qui ja tenen un pacte, i "si cal també amb els comuns".





Segons ella, amb els comuns han parlat en diverses ocasions i comparteixen la necessitat de que el Govern es posi en marxa i no es repeteixin eleccions, i ha assegurat que podria explorar aquesta alternativa "durant els pròxims dies" perquè no poden esperar que expirin els terminis, ha puntualitzat.





Segons la seva opinió, s'està en temps de descompte, i per això ha urgit de nou a tancar un acord el més aviat possible i a evitar a arribar al 20 de maig, la nova data que ERC va situar com a límit, sense acord: "Hi ha un 'dead line ', el 26 de maig. Ja estem en zona de risc".





També ha avisat que hi ha un sector "sorollós" de Junts que prefereixen un escenari de repetició electoral, el que considera que seria una irresponsabilitat.





"Són persones que formen part de Junts que són sorolloses, que es fan notar. Intuïm que hi ha una part de Junts que vol eleccions, però és una irresponsabilitat", ha lamentat.





Sobre les negociacions, ha admès que ERC i Junts tenen diferències en l'àmbit de l'estratègia independentista i en el paper que ha de jugar el Consell per la República, i ha preguntat: "Ha de ser un impediment per formar Govern? Creiem que no" .





"Sorpresa"





A més, ha expressat la seva "sorpresa" per la decisió de Junts de voler sotmetre a les seves bases l'eventual acord que assoleixin, i sobretot a la recta final del calendari per intentar evitar una repetició de les eleccions.





La dirigent republicana també ha cridat a aprofitar la "debilitat del PSOE i del Govern per enfortir el projecte independentista i Catalunya".