El Govern espanyol i la Fundació La Caixa calcularan "el cost de la pobresa infantil" a l'Estat

L'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil, dependent de la Presidència de Govern espanyol, i la Fundació La Caixa han anunciat la posada en marxa d'un estudi "pioner" que té com a objectiu estimar el cost econòmic de la pobresa infantil a Espanya, incloent l'impacte de les seves conseqüències en el curt, mitjà i llarg termini en àmbits com l'educació, la salut, el mercat laboral o la fiscalitat.





L'estudi, que portarà per títol 'El cost de la pobresa infantil a Espanya' i que està finançat íntegrament per la Fundació 'la Caixa', es desenvoluparà en el marc de l'Aliança País Pobresa Infantil Zero de la qual la Fundació La Caixa forma part.





Segons precisa l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil, a Espanya, un de cada quatre nens i nenes es troba en risc de pobresa, una situació que, "a més d'injusta, té un enorme impacte econòmic".





En concret, explica que les conseqüències de la pobresa infantil en àmbits com l'educació o la salut es tradueixen en "menors probabilitats d'una bona incorporació a el mercat laboral, salaris més baixos, més costos per al sistema sanitari i menys recaptació fiscal, el que reverteix negativament en el funcionament de l'Estat de benestar ".





calculant beneficis





A més de el cost, l'estudi quantificarà els beneficis d'invertir en la lluita contra la pobresa infantil en termes de creixement econòmic, augment de la productivitat, impacte de la recaptació, reducció de despeses i millora en la qualitat de vida, entre d'altres.





El treball serà elaborat per un equip investigador seleccionat per un comitè avaluador. El procés de presentació de propostes investigadores s'obrirà al llarg d'aquest mes de maig, i es preveu que els resultats estiguin disponibles en el termini d'un any, segons informa l'Alt Comissionat.