Sánchez critica acomiadaments "en empreses guanyadores de la crisi on es cobren salaris de sis xifres"

El president de Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmat que no és acceptable que hi hagi acomiadaments de personal "en empreses de sectors guanyadors de la crisi mentre es tenen salaris de sis xifres" i s'incrementen beneficis i bonus.





Pedro Sánchez - Europa Press







"No crec que sigui acceptable i necessitem donar una resposta forta", ha apuntat el president del Gobierno durant la seva intervenció en el panell dedicat a l'ocupació i el treball de la Cimera Social que se celebra des d'avui a Porto (Portugal).





Sánchez recolza així la posició de la vicepresidenta segona del Gobierno i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, qui va traslladar al Banc d'Espanya la seva preocupació sobre els sous i bonus dels alts executius de banca, especialment en un escenari marcat pels forts ajustos de plantilla del sector.





El president de l'Executiu espanyol ha ressaltat que 2020 ha estat un any "terrible" per la pandèmia, però ha assenyalat que ha estat també un any on han augmentat els processos d'integració europeus.





Així mateix, ha ressaltat que els fons 'next generation' proporcionen a Espanya els instruments necessaris per donar una resposta positiva als reptes que té el país per davant, tant pel que fa a la transició ecològica com digital.





Per Sánchez, és molt important incorporar la perspectiva inclusiva en aquesta gran transformació, tenint en compte la igualtat de gènere, la perspectiva intergeneracional i la integració territorial.





També ha afirmat que la pandèmia ha accelerat els canvis i que cal que els acords es facin sota el marc del diàleg social. En aquest punt, ha recordat que, en l'últim any, Espanya ha aconseguit un total d'11 acords amb el consens dels interlocutors socials.