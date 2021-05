El FC Barcelona respon a les amenaces de la UEFA per la Superlliga

@EP





La UEFA ha avançat aquest 7 de maig que perdonarà a 9 dels 12 equips implicats en la creació de la Superlliga perquè han presentat el seu compromís amb les competicions de la UEFA. Tindran conseqüències, com haver de pagar 15 milions entre tots ells, però res comparat amb les mesures que anunciaran contra FC Barcelona, Reial Madrid i Juventus en els propers dies.





Així, el FC Barcelona ha emès un comunicat en el seu nom, però també en el dels altres dos equips afectats, assegurant que reben "pressions, amenaces i ofenses perquè abandonin el projecte" per part de la UEFA. Una cosa que per a ells és "inacceptable en un estat de dret", més tenint en compte que "els tribunals ja s'han pronunciat sobre el projecte de la Superlliga ordenant a FIFA i UEFA, amb rotunditat, que s'abstinguin mentre es tramita el procediment judicial, directament o a través de les seves entitats afiliades, de realitzar qualsevol actuació que pugui penalitzar els clubs fundadors o que vagi contra la Superlliga".





D'altra banda, a més d'informar del seu malestar per les amenaces rebudes, Barça, Reial Madrid i Juventus asseguren que la Superlliga es va dissenyar amb la idea d' "aportar solució a la situació insostenible que travessa actualment la família del futbol". Però aclareixen que van acordar que el projecte només seguiria endavant si "aquesta competició resultava reconeguda per UEFA i / o FIFA o si, en virtut de l'ordenament jurídic aplicable, fos reconeguda com una competició compatible amb caràcter general amb la continuïtat dels clubs fundadors en les seves respectives competicions nacionals".





En aquesta línia, acusen les dues entitats d'haver "refusat establir canal de comunicació adequat algun". Però insisteixen que la seva idea era bona, i que pretenien també oferir un gran espectacle als fans.





No obstant això, són conscients de la multitud de reaccions que ha causat l'anunci del projecte, de manera que pretenen analitzar aquestes reaccions i "reconsiderar el plantejament proposat". El que no volen fer és abandonar la idea de buscar "la sostenibilitat financera de l'esport", pel que insten a la FIFA i la UEFA a "debatre, des del degut respecte, sense pressions del tot intolerables i amb respecte a l'Estat de Dret, les solucions més apropiades per a la sostenibilitat de tota la família del futbol".