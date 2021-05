El PP vol que el Congrés tombi l'eliminació de la tributació conjunta de l'IRPF i els peatges

El PP vol que el Congrés rebutgi aquest dijous les propostes de Govern per estendre els peatges per a les autopistes i l'eliminació de les deduccions per tributació conjunta en l'IRPF, tal com ha plantejat l'Executiu a la Comissió Europea.





Aquestes propostes es recullen en una autoesmena que el PP ha registrat a la moció conseqüència d'interpel·lació que se sotmetrà a debat aquesta setmana al Ple i la votació es preveu per a aquest dijous. A l'esmenar previsiblement la iniciativa no es pot sotmetre a votació per punts, de manera que els grups hauran de votar en bloc totes les propostes plantejades pels populars.





Pablo Casado @ep





Concretament, el PP vol que el Congrés insti a Govern a renunciar expressament a la supressió de la deducció per tributació conjunta en l'IRPF i renunciar al pagament per ús de les carreteres estatals en els termes que planteja el Pla de Recuperació enviat a la Comissió Europea .





Així mateix, l'esmena es completa amb dos punts més, que criden a "respectar i garantir l'autonomia de les comunitats autònomes" perquè "puguin establir lliurement la seva política fiscal i tributària" i també "resoldre amb la major urgència possible les insuficiències de l'actual sistema "de finançament autonòmic.





Aquest nou model, conclou la proposta de PP, "ha de tenir en compte el problema generat a comunitats i entitats locals que tindran un dèficit de més de 6.000 milions d'euros anuals en 2022 i 2023, quan es calculi la liquidació definitiva d'aquests anys i es compari amb els lliuraments a compte rebudes en 2020 i 2021".





L'esmena modifica una moció registrada com a conseqüència de la interpel·lació dirigida a l'última sessió de control a Govern al Congrés a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, després de la creació del grup de treball per a l'estudi de la futura reforma fiscal.





Inicialment el PP havia plantejat contemplar la supressió dels impostos sobre Patrimoni i Successions i Donacions i retardar l'entrada en vigor dels nous impostos sobre transaccions financeres i serveis digitals --les conegudes com taxes Tobin i Google-- en aquesta reforma fiscal.