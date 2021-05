El Govern decideix no introduir peatges en autovies si no compta amb el suport de la resta de partits polítics

El Govern ha descartat que vagi a dur a terme la mesura que ha proposat a la Comissió Europea per introduir peatges a totes les autovies espanyoles a partir de 2024 si no compta amb el suport de la resta de partits polítics.





El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos - Europa Press





"Com és una reforma estructural i important, quan hi hagi una proposta real el Govern vindrà a les Corts per debatre-ho entre tots els grups parlamentaris per veure què es fa, però si no hi ha consens, la proposta no tirarà endavant", ha explicat el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos.





Durant el ple de Senat, el ministre ha assenyalat que es tracta d'una mesura inclosa en el pla de recuperació, un document en què Espanya demana els fons europeus a Brussel·les, cosa que exigeix una sèrie de reformes alineades amb la política europea.





"Volem abordar el debat, res més. Som conscients que hem de fer una reflexió sobre com mantenir la xarxa d'alta capacitat, però això no és un problema nou, sinó bastant recurrent. El com i el quan caldrà decidir-ho entre tots", ha afegit.





Ábalos ha respost així a una pregunta del senador del PP Francisco Martín Bernabé en la qual aquest ha acusat el ministre de mentir: "És vostè el ministre amb més cara de la història de la democràcia, el de les mil i una mentides, el de les multimilionàries ajudes fraudulentes als seus amics veneçolans, el dels pagaments fraudulents i ara també el mentider ".





Davant aquestes acusacions, el ministre li has respost al popular que és "un insolent i una persona molt malament educada": "S'aprofita de la seva capacitat, perquè sinó vostè aniria als tribunals pel que acaba de dir al meu respecte. Segueix aprofitant-se, la seva fanfarroneria no em fa por, però deixi un espai per a la racionalitat i el debat públic ".





Antigues propostes de PP





Bernabé, que ha demanat la dimissió d'Ábalos, ha justificat les seves paraules dient que el Govern ha aprovat amb aquesta mesura la "privatització" de les carreteres: "És un disbarat i un atracament a mà armada a la butxaca dels espanyols, perquè les autovies ja estan construïdes i no necessiten de finançament extern, ja estan pagades via pressupostos de l'Estat ".





Per la seva banda, el ministre ha denunciat la "hipocresia i demagògia" que en la seva opinió mostra el PP, ja que ha citat un estudi datat al desembre de 2012, quan aquest partit era al Govern, en el qual s'estudiava la implementació de peatges a les autovies, així com un altre de gener de 2018 en el qual s'apuntava a 2021 com l'any en què es podria introduir aquesta mateixa mesura.





"Som l'únic Govern d'Espanya que no ha prorrogat cap autopista, hem alliberat ja 550 quilòmetres i enguany s'alliberaran altres 480 quilòmetres, estalviant als espanyols fins a 1.100 milions d'euros. També hem baixat un 30% els peatges dependents de l'Estat, pujat les bonificacions un 60% i també emprendrem una rebaixa històrica a l'AP-9 ", ha conclòs Ábalos.