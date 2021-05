Fins a un 10% de persones amb cita per rebre la vacuna contra el Covid no va al punt de vacunació

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha lamentat aquest dimarts que entre un 8% i un 10% de les persones amb cita prèvia per rebre la vacuna contra el Covid-19 no va finalment al punt de vacunació.





Vacunació contra el Covid - Europa Press





En roda de premsa al costat de la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, el secretari ha aclarit que aquest percentatge es correspon només a aquelles cites prèvies en els punts addicionals oberts i no en les dels centres d'atenció primària (CAP) .





El secretari ha fet una crida a la ciutadania perquè anul·lin la cita prèvia amb antelació si no poden assistir-hi, sobretot si han de rebre Pfizer, la principal de l'estratègia de vacunació a Espanya al ser la vacuna de la que més dosi es disposa .





"És important desprogramar perquè les vacunes de Pfizer tenen una vida molt curta", ha subratllat Argimon, que ha concretat que, un cop descongelada, la safata de Pfizer caduca en cinc dies.





Així mateix, ha detallat que els sanitaris disposen d'un llistat de rescat que inclou persones a les quals cridar per administrar la vacuna en cas que una persona no acudeixi a la seva cita. No obstant això, cridar a aquestes persones dels llistats de rescat suposa un "esforç sobreafegit" per al personal: cada persona que no acudeix a la cita representa tres trucades telefòniques, ha tancat el secretari.