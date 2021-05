Els empleats de Nissan tornen als carrers aquest dijous per exigir respostes sòlides

Aquest dijous, 13 maig, les treballadores i treballadors de Nissan tornaran a sortir al carrer per exigir una alternativa industrial sòlida i estable que permeti donar resposta a la pèrdua de llocs de treball i de teixit industrial que suposa el tancament de les plantes de Nissan a Catalunya.





Manifestació contra el tancament de Nissan (EP)





La manifestació sortirà a les 18 h des de davant del Departament d'Indústria de la Generalitat (passeig de Gràcia, cantonada amb l'avinguda de la Diagonal) i anirà fins a la Delegació de Govern estatal a Catalunya.





Amb aquesta mobilització, que compta amb tot el suport de CCOO, volen exigir la màxima implicació de les administracions en la taula de reindustrialització de Nissan per buscar un projecte industrial seriós i de futur, que garanteixi la màxima ocupació possible. Una garantia que, consideren, ara mateix no ofereixen les propostes que hi ha sobre la taula.





CCOO d'Indústria de Catalunya ha fet una crida a totes les persones que treballen a les empreses proveïdores i auxiliars de Nissan a sumar-se a aquesta manifestació, ja que el projecte de reindustrialització també ha de donar cobertura a les persones que formen part de la cadena de valor de Nissan.





Pacheco critica que el Govern no és "proactiu" a la reindustrialització de Nissan

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha destacat que el Govern és receptiu en el procés per a la reindustrialització de Nissan, però no "proactiu" en un context en què hi ha noves les palanques d'inversió que facilitarien l'atracció d'inversions per mantenir el teixit productiu de l'empresa. El secretari general afegeix també que el sindicat només té "titulars" de moment dels projectes que hi ha sobre de la taula per a la reindustrialització.





A més assegura que troba a faltar compromís per part de les administracions públiques perquè les empreses que vulguin marxar de país compleixin amb la seva responsabilitat de conservar el teixit productiu. Després d'un any de negociacions per arribar a un acord que aconsegueixi conservar el personal de l'empresa nipona, Pacheco tem que finalment "no hi hagi alternatives" per a desembre de 2021, quan es tanca el període per a aquest fi.





El que també porta 20 anys sent treballador de Nissan ha expressat que, en aquest cas, hi hauria un "gran embolic" i que des de CCOO de Catalunya s'advocarà per que l'empresa no deixi el país fins que no "compleixi amb tots els acords". Pacheco ha assenyalat que els treballs presentats fins ara no tenen "claredat amb la representació dels treballadors" i que, tant el conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat en funcions, Ramon Tremosa, com el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda en funcions , Pere Aragonès, tenen absència en la seva interlocució en tots els àmbits.





Ha manifestat la seva preocupació perquè, mentre es tracta de trobar solucions per a la governabilitat de Catalunya, s'estan fent múltiples acomiadaments per part d'empreses com BBVA o CaixaBank i "això l'única cosa que provoca és que els treballadors es quedin al carrer".





Sobre la possibilitat que hi hagi repetició d'eleccions a Catalunya, Pacheco ha confessat que tem que es farà realitat després de les declaracions dels partits més votats, el que portaria "al desastre d'haver de tornar a votar per irresponsabilitat política".