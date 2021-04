Els sindicats de Nissan adverteixen: “si els despatxos continuen callats els carrers hauran de parlar”

Els sindicats USOC, UGT, CC.OO i CGT han valorat aquest dilluns la reunió amb els comités de Nissan sobre el futur de la fàbrica després del seu tancament.





Els sindicats han coincidit que la reunió ha estat molt positiva i que cal seguir lluitant perquè Nissan deixi un pla clar abans de marxar. Els treballadors han traslladat el neguit que ja tenien, la situació que s’està vivint cada dia, segons ha explicat Maria Recuero, secretària general d'USOC. “S’acaba el temps i només tenim un paper signat amb bones intencions per part dels que sou a la taula, que no són els treballadors”.

Des de CGT Catalunya també han assegurat que la reunió ha estat positiva: “És rellevant perquè ens estem trobant davant una situació de pèrdua de llocs de treball”, ha dit Ermengol Gassiot Ballbe, secretari general del sindicat, en referència al tancament de centres d’Inditex, BBVA, H&M, etc.

D'altra banda, el secretari general de CC.OO Catalunya, Javier Pacheco, qui també ha valorat positivament la reunió que han tingut avui perquè pot ser un punt d’inflexió per canviar el tarannà pel bé del desenvolupament del projecte que s’ha d’intentar garantir, ha recordat a Nissan que “abans de marxar cal deixar la planta en funcionament per garantir el manteniment de la població. Igual que vam aconseguir canviar l’agenda de tancament, canviarem si cal el calendari si no es compleixen els termes d’aquells acords”.





Tot i així, els quatre secretaris generals han coincidit que encara hi ha un llarg camí per fer en les negociacions i han reclamat al Govern català i a l'Executiu espanyol que posin de la seva part per evitar que les famílies treballadores acabin al carrer.

Els treballadors lluitaran fins al final. “Ens queden 7 mesos per acabar el termini i saber què passa amb els treballadors i treballadores, però fins ara només hi ha especulacions i no tenim clara cap idea”, ha volgut deixar clar Maria Recuero.





Manca de paper de les administracions

Els quatre sindicats han recordat que l’administració ha de tenir un paper més actiu en la mediació entre els treballadors i l’empresa i que Nissan ha de deixar les coses ben tancades abans d'abandonar Catalunya. D’altra banda, han posat de rellevància la importància de fer una transició cap a un nou model industrial ecològic.





“El que diem els sindicats és que és necessària una actuació lligada a aquest repte i fins ara les diferents administracions no han estat a l’alçada. Entenem que és el moment que els fons europeus es destinin a la industrialització i a una indústria amb futur que permeti lluitar contra el canvi climàtic”, ha explicat Maria Recuero.





A més, han demanat al govern que sigui valent i que s’oposi a la pèrdua de teixit industrial, perquè consideren que és un fracàs generalitzat, no només per als empleats, i han volgut recordar a les administracions que “el temps s’acaba” i que el problema del futur de les famílies treballadores és un problema del país.

“Sembla que les administracions públiques tenen un paper passiu. Els Governs han de ser actius i no deixar els treballadors i treballadores soles davant un combat desigual”, ha dit Ermengol Gassiot Ballbe.

“S’estan passant la pilota una administració a l’altra i al final qui ho està passant malament són els treballadors”, ha assegurat Maria Recuero. I és que, els sindicats han dit que si les administracions públiques no adopten un rol actiu seran responsables del fracàs. “El temps s’acaba i exigim per part dels governs una política clara de reindustrialització a partir de models sostenibles. S’ha de començar a pensar a nivell de país quin tipus d’indústria volem”, ha recordat Gassiot.

D’altra banda, tots quatre han fet una crida perquè hi hagi una resposta en què es tinguin en compte les necessitats. “Si hem de canviar el model l’hem de canviar i hem de ser valents, perquè no tenim clar on estarà el futur de tots i cadascun dels treballadors afectats per aquesta situació”.

Des d’UGT Catalunya, Camil Ros ha reivindicat que si Nissan no fa una bona feina pot servir d’exemple per a altres empreses, i ha recordat que estem davant del tancament industrial més gran de les darreres dècades. “En el procés de negociació l’empresa va signar un acord en que es comprometia a la reindustrialització i això no està passant”.





A més, Javier Pacheco ha dit que cal garantir la coordinació amb les administracions per concretar els projectes de reconstrucció del Next Generation i una activitat concreta per la fàbrica de Nissan i que, per tant, demanaran al president del Govern que faci efectiu un pacte d’aquestes característiques.





4 de maig, data clau per noves movilitzacions

Després del dia 4 del proper mes de maig els comités d’empresa amb la plantilla de la Nissan duran el conflicte als carrers si no hi ha hagut avenços en les negociacions.







“Entenem que la culpa no és dels treballadors, i que no s’arribi a acords no és culpa dels treballadors ni dels comités. Hem de lluitar pel futur de tots i cadascun dels contractes”, ha concretat Recuero. “Si els despatxos continuen callats els carrers hauran de parlar”.