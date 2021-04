Els sindicats de Nissan demanen a la Generalitat que aposti pel teixit industrial

Els sindicats de Nissan han demanat aquest dimarts al president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, al conseller d'Empresa i Coneixement en funcions, Ramon Tremosa, i al conseller de Treball en funcions, Chakir El Homrani, en una reunió que hi hagi una " aposta clara "per mantenir el teixit industrial.





Han assenyalat que la reindustrialització de Nissan ha de ser la punta de llança per aconseguir una reindustrialització del territori que de confiança a al sector "veient un Govern fort en la seva defensa", segons han explicat en un comunicat.





Pels sindicats, la Generalitat és una peça "molt important" perquè la reindustrialització de Nissan sigui un èxit i és el territori català el que es posa en clar perill quan empreses com Nissan decideixen tancar i minvar el teixit associatiu al voltant d'una fàbrica constructora de vehicles.





Mentre que els sindicats han exposat els problemes que els "impedeixen avançar i guanyar confiança entre les parts", el Govern ha reafirmat la seva aposta perquè el projecte que ocupi l'espai de Nissan sigui industrial i que tingui molt en compte a proveïdors i empreses de serveis que depenien directament o indirectament de Nissan.





BUSCAR LA MILLOR OPCIÓ

L'objectiu de la representació dels treballadors és "que cap de les parts implicades es relaxi en buscar la millor opció" per ocupar l'espai que Nissan deixa a Catalunya, com han expressat en la reunió.





La Generalitat també ha exposat el seu "total" lliurament per captar capital per a les plantes de Nissan, exposant que cada vegada que hi ha una oferta de capital interessada en invertir a Catalunya el primer lloc que ofereixen són els terrenys de Nissan.





Per als sindicats, Nissan només ha estat una "primera peça de dòmino" i que ara es veu com cauen més empreses cada setmana, alguna cosa pel que --segons han emfatitzat-- s'emplacen a treballar en conjunt amb l'Administració.





I han afegit que, en breu esperen que el Ministeri d'Indústria i Nissan els donin explicacions "per la responsabilitat que els toca" en l'alentiment que sembla haver a la taula de reindustrialització.