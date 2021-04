Pere Navarro creu que a la tardor es coneixerà el projecte que ocuparà les plantes de Nissan

El delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha explicat que la comissió de reindustrialització de les plantes de Nissan segueix analitzant quin projecte prendrà el relleu de l'automobilística a Barcelona: "Crec que ho sabrem a la tardor, perquè volem garantir molt bé que les propostes tinguin viabilitat".





El delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro (EP)











En una entrevista aquest dijous a Ràdio4 i La2, ha explicat que la primera prioritat de la comissió és que la iniciativa seleccionada pugui recuperar els llocs de treball "perduts" --directes i indirectes-- amb la marxa de Nissan, a més de mantenir la activitat industrial amb un projecte que tingui continuïtat en el temps.





En aquest sentit, Navarro s'ha mostrat "optimista" sobre el futur de la parcel·la de Nissan, que considera que va tancar per una decisió del grup empresarial i no perquè les plantes no fossin viables, en les seves paraules.





FÀBRICA DE BATERIES

Sobre la futura fàbrica de bateries vinculada als cotxes elèctrics de Seat, ha afirmat que "la vol tothom" i que és una oportunitat, tant per crear llocs de treball com per avançar en la mobilitat elèctrica i la descarbozanització, en el que ha defensat treballar des de la Zona Franca.





"Jo apostaria per que estigués a Catalunya" i s'ha mostrat optimista, en les seves paraules, davant la possibilitat que s'ubiqui en territori català, on considera que es donen les condicions per tenir una fàbrica d'aquestes característiques.





PROJECTES PER ALS FONS EUROPEUS

Sobre els fons europeus de recuperació després del Covid-19, ha afirmat que s'han posat en marxa actuacions "dirigides a assessorar a la petita i mitjana empresa" perquè puguin accedir-hi, tenint en compte que la seva finalitat és promoure un canvi de l' model econòmic, ha recordat.





Segons ell, el projecte 'D Factory' que ha posat en marxa el CZFB compleix amb aquestes característiques de sostenibilitat i canvi de model: amb una inversió de 25 milions d'euros, buscarà generar oportunitats en el sector de les noves tecnologies en un edifici de 17.000 metres quadrats a la Zona Franca.





"El proposarem i estem segurs que serà aprovat", ha dit sobre aquest projecte, que calcula que generarà 500 llocs de treball directes i 1.500 indirectes; si reben els fons europeus, l'edifici es podrà ampliar fins a arribar als 100.000 metres, ha informat.





Navarro també ha destacat el projecte conjunt del CZFB amb l'Ajuntament de Barcelona per rehabilitar la seu de Correus a la ciutat, amb una inversió de gairebé 50 milions d'euros, per formar joves en el sector de la nova economia: "Tinc l'esperança que en el 2023 podem veure alguna realitat, i espero que fins i tot el 2022 ".





PRÒXIM GOVERN I CAM

Preguntat pels esculls en les negociacions per formar Govern, ha dit: "Com a ciutadà compromès i a el servei públic, li he de dir que això no afavoreix gens la situació econòmica. Hi ha molts sectors econòmics que ja donen per amortitzat el Govern de la Generalitat, i és una pena ".





El també exdirigent del PSC ha assegurat que el seu candidat és el socialista Salvador Illa, "l'únic que pot generar consensos" per encarar la recuperació i ajudar a les persones amb problemes per la crisi.





"Ell insistirà tossudament --i tossudament és una paraula amable-- perquè hi hagi una solució per a Catalunya. El que necessitem és un Govern, i si és un Govern d'esquerres, millor", perquè segons ell les retallades d'antics governs de dretes continuen llastant la situació a Catalunya i a la resta d'Espanya.





D'altra banda, ha assegurat que veu nacionalisme en la campanya electoral del PP a la Comunitat de Madrid: "No creu vostè que la senyora Ayuso està creant un nacionalisme madrileny amb especificitats?"





"Fa nacionalisme madrileny. No m'ha agradat gens aquesta senyora", ha afirmat, i ha afegit que ell, com europeu, creu en la unió en la diversitat.