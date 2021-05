Teatres catalans consideren l'ampliació al 70% de l'aforament una "bona notícia"

L'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) ha qualificat aquest divendres de "bona notícia" l'ampliació dels aforaments en el sector cultural al 70%, però ha assenyalat que les ajudes continuaran sent imprescindibles per la situació que ha viscut durant la pandèmia.





Maniquís en el teatre durant la pandèmia - Europa Press





En declaracions a Europa Press, la presidenta d'Adetca, Isabel Vidal, ha assegurat que es tracta d'una bona notícia per al sector teatral, però que ara caldrà veure les mesures per a cada tipus d'activitat, com ara les arts escèniques a l'aire lliure.





Ha defensat que es tracta d'un avenç per al sector però també per a la societat, que camina amb mesures menys restrictives cap "al final del túnel", i ha dit que els teatres mantindran la responsabilitat i no abaixaran la guàrdia.





Vidal ha afirmat que, tot i l'augment d'aforament, els ajuts són "imprescindibles", ja que els teatres compten encara amb un 30% menys d'aforament i estan molt tocats per l'efecte de la pandèmia.





La presidenta d'Adetca ha assegurat que aquest augment en l'aforament també permetrà planificar millor de cara a la temporada que ve, i ha celebrat que s'hagi pogut acordar abans de l'inici d'un festival com el Grec de Barcelona.