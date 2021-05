Eloi Badia canvia d'opinió i admet que hi haurà "ocasions on la gestió pública de l'aigua anirà bé i en d'altres anirà bé la gestió privada"

Eloi Badia / @LocalRet





En un debat moderat pel periodista Eduard Berraondo sobre "Reptes de l'Aigua i Canvi Climàtic" i compartit amb Lluís Ridao, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Marc Pifarré, director general d'Aigües de Catalunya i David Saurí, Doctor en Geografia i Catedràtic de Geografia Humana (UAB) i coordinador de el Grup de Recerca en aigua Territori i Sostenibilitat (GRATS), Badia s'ha mostrat més obert en les seves postures pel que fa a la gestió de l'aigua a Catalunya i la interacció entre el públic i el privat. És a dir, la col·laboració publicoprivada.











Tuits que recullen les declaracions del regidor Badia al webinar sobre "Cicle de l'aigua i Canvi climàtic". / 14/05/21





Badia continua estant en contra de les concessions llargues a un gestor privat a "la prestació de servei de l'aigua" atès que ell aposta per "concessions curtes a cinc anys". Però la novetat és que ha admès per primera vegada en el seu discurs que hi haurà "ocasions on la gestió pública -de l'aigua- anirà bé i en d'altres anirà bé la privada". Ho ha dit tal qual, sense parpellejar.









D'aquesta manera el regidor defensor a ultrança de la "municipalització de l'aigua" a Barcelona -i a Katmandú- les accions han estat rebatudes fins i tot pel Tribunal Suprem, que s'ha alienat amb la petició de Marc Pifarré, representant de l'empresa privada d'aigua que vol fer-se un forat a Catalunya de la mà del seu president, David Madí.









Pifarré ha sol·licitat al regidor Badia que es replantegés les seves posicions "sobre el millor model de gestió i quin pot ser el més eficaç i eficient". En aquest sentit, per Pifarré "en cada cas la gestió haurà de ser directa (pública) o indirecta (privada). Cal analitzar totes les dades i en cada municipi les dades són molt diferents i no hi ha una regla d'or única que es pugui implantar en tots els costats ". Directament atacant la insistència de Badia, fins ara, en el seu afany únic per una gestió pública en tots els casos i municipis.







Per reforçar aquesta posició de la necessària col·laboració Públic-Privada, David Saurí, ha manifestat des del món acadèmic que "davant del repte del canvi climàtic és clau que tothom tingui accés a l'aigua, això és el més important i caldrà que tots col·laborin".





Des de l'ACA, Lluís Ridao ha concretat a més que en la gestió en Baixa " tant l'ACA com l'AMB com la Federació de Municipis de Catalunya estan treballant conjuntament, perquè la unió fa la força".





D'aquesta manera, tots els participants en el debat estaven d'acord que entre els reptes de l'aigua, la col·laboració publicoprivada serà essencial, de la mateixa manera que serà imprescindible per afrontar els efectes del canvi climàtic a Catalunya.







A ELOI BADIA I MARC PIFARRÉ SE'LS ENCALLEN LA PREGUNTES DE CatalunyaPress





Catalunyapress no va poder aclarir els seus dubtes, en aquest webinar, sobre l'opinió que té Eloi Badia en relació a la conversa del número dos de l'empresa Aigües de València (Global Òmnium), Jesús Civera, interceptada per la Guàrdia Civil i inclosa en el sumari del cas Volhov i que va mantenir amb David Madí. Tampoc l'opinió que té sobre aquest incident del representant de l'empresa d'on va sorgir, Aigües de Catalunya.





Cal recordar que Jesús Civera en aquestes escoltes autoritzades pel titular de Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, van treure a la llum la conversa entre David Madí, president executiu d'Aigües de Catalunya, i el número dos d'Aigües de València, Jesús Civera, on Civera va carregar contra el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, a què va titllar de "subnormal".





Durant la conversa entre Madí i Civera, el número dos d'Aigües de València explica que va intentar fer pedagogia de la necessitat de contractar els seus serveis a l'Ajuntament de Barcelona i que després de la resposta de Badia van decidir parlar amb la pròpia alcaldessa Ada Colau.





Civera va afirmar llavors que havia parlat amb "el subnormal del regidor de l'aigua que teniu a Barcelona, Eloi Badia" i va sortir molt decebut amb ell perquè "no hi ha manera, oncle", es queixa. "Què té a veure el mostreig amb la universitat? [...] s'ha de saber una mica d'estadística per a conèixer que s'ha de recollir en un punt determinat a una hora determinada, no és fàcil de fer".





La pregunta sobre tal qüestió va ser vetada en aquest debat digital on es debatien els reptes de l'aigua i el canvi climàtic. I la segona pregunta, també.









Moment del debat on Catalunyapress planteja la seva pregunta per escrit.







El llenguatge no verbal, però, sí que va contestar les preguntes de Catalunyapress. On un Eloi Badia ajupia el cap i Marc Pifarré les llegia amb aspecte molt seriós, mentre el moderador de l'acte indicava als presents que la pregunta sobre aquesta qüestió no seria plantejada als seus destinataris. I sense dir-ho va haver de considerar que la segona sobre la unitat entre l'ACA, l'AMB i la Federació de Municipis de Catalunya al responsable de l'ACA perquè ens ho aclarira tampoc era pertinent. En fi, una mica de censura per acabar contents al nostre mitjà.





Encara que com saben vostès, els nostres lectors, el problema mai són les preguntes, sinó aquella qui no estan disposats a donar explicacions sobre les seves pròpies incongruències. En aquest cas, seure a debatre amb una empresa privada que creu que ets "subnormal", com si res, en el cas d'Eloi Badia. I fer massatges al regidor i assentir totes les seves propostes, per la part contrària. I aquí pau i glòria. Però en la política diuen que tot és possible i així sembla ser en el món on es mouen els "comuns" de Badia.





Està clar que la relació entre el regidor Eloi Badia i el representant d'Aigües de Catalunya és més que fluïda, perquè l'enteniment no verbal entre Marc Pifarré i Eloi Badia va ser una constant en tot el webinar i a la vista de tot el món. La "posició mirall" dels seus llenguatges no verbals deia tot el que no van dir cap d'ells amb paraules. Tots dos senten empatia un per l'altre. I la pregunta clau és: per què ?.













Fa molta olor a claveguera. I per això ens tornem a preguntar: ha convençut Aigües de València a Eloi Badia -a més de a Jessica Albiach- per ajudar-los en la seva estratègia municipal d'expansió a Catalunya?









Continuarà o frenarà Badia la seva croada de municipalització de l'aigua tot i haver-los costat la broma als barcelonins molts diners de la seva butxaca? Com més costarà? A les butxaques de qui aniran a parar aquests diners públics ?.









Seguirem informant-los, i preguntant, confiïn que així serà. Perquè com diu el refrany "quan el riu sona, aigua porta".