La setmana quadrada del regidor ecologista Eloi Badia

Les campanyes interposades del regidor de l'ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, pel tema de l'aigua, no tenen fi. És una fixació personal i no dubta a realitzar-les de tant en tant, cada vegada més seguides, malgrat les garrotades judicials. Per a això, es fa valer d'amics, companys de partit i del que faci falta per tal de posar al calendari mediàtic la remunicipalització de l'aigua. Se li oblida explicar que l'aigua és de titularitat pública i la gestió privada, com altres serveis que té contractats l'Ajuntament de Barcelona- entre ells amb l'empresa INIPRO que estan als jutjats- i que el regidor ecologista no els posa pegues. El seu és un tema personal per carregar-se a l'empresa a la qual havia prestat els seus serveis en el seu dia. Sortiria mal parat d'ella?





Eloi Badia





Aquest dilluns, un diari digital subvencionat per l'ajuntament, a més de comptar amb publicitat de la mateixa, treia un ampli reportatge-per cert, amb publicitat de l'ajuntament de Barcelona enmig de la informació - per donar suport a les teories de Badia i companyia sobre la remunicipalització de l'aigua. Aquí surt a la llum com a defensora de les teories de Badia, l'Associaci, ó de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP), el coordinador Lluís Basteiro, segueix sent la mà dreta del regidor ecologista Eloi Badia. La seva relació sempre ha estat molt estreta i va estar a punt de ser contractat com a responsable de Medi Ambient, -àrea de Badia a l'AMB), pel mòdic sou de 89.371 euros anuals. Es va armar tal escàndol que a la fi va ser descartat. La carrera professional de Basteiro està lligada a Badia i a l'ajuntament de Barcelona. De al 2017 a l'any 2020, Lluís Basteiro va ser conseller de Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, societat creada per l'ajuntament de Barcelona i que depèn també de Badia. Com es pot veure, tot està molt relacionat i sempre són ells els que controlen el cotarro canviant-se de llocs, però a al final amb entitats de per mig que ells creen i que serveixen per escenificar que són molts. No obstant això, la realitat és que són sempre els mateixos.





També aquesta mateixa setmana, com s'ha publicat en Catalunyapress, Jéssica Albiach casualment va parlar del tema de l'aigua en el seu Twitter i més apareix en unes gravacions de la Guàrdia Civil en què el seu amic, company d'estudis i de treball, Jesús Civera, el periodista reconvertit en executiu d'Aigües de València-home de confiança d'Eugenio Calabuig, president d'Aigües de València-intenta convèncer de les "virtuts" d'Aigües de Catalunya, la capçalera del qual és Aigües de València, perquè vaig entrar a l'ajuntament de Barcelona. Cal recordar que el president d'Aigües de Catalunya és el tot terreny i conspirador major del regne de Catalunya David Madí i que el president del Consell Assessor de l'empresa, nomenat per Madí, és Joan Puigcercós, exsecretari general d'ERC que va quedar bastant tocat quan es coneixia la notícia del seu nomenament, pel diari del petit de Catalunya i que segons diuen les males llengües va filtrar el propi Madí. Tot un enrenou d'ideologies que tenen en comú no és precisament el seu amor per Catalunya, sinó els diners.





I la setmana acaba per Badia i companyia amb el col·loqui que té lloc aquest divendres que organitza alcaldes.eu sobre "La gestió de l'Aigua a Catalunya des de la perspectiva municipal". Hi participa a més d'Eloi Badia, Lluís Ridao, director general de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) exregidor de CiU a l'ajuntament de Rubí i germà de Joan Ridao de ERC. També estarà Marc Pifarré, conseller i director general d'Aigües de Catalunya, i anteriorment havia treballat durant set anys a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, com a Gerent. Com era deduïble passar per la Generalitat de Catalunya on va exercir el càrrec de coordinador TIC Atenció Ciutadana i a més Responsable CCAC en CTTI - Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de govern català. El trio de conferenciants / debatidors són tres pesos pesats i erudits de l'aigua.





El que cal valorar en aquest conglomerat de l'HO2 és que tot gira al voltant de les famílies, amics i coneguts. La família sempre és el primer i l'aigua ha estat, una altra vegada més, l'excusa perfecta d'Eloi Badia per la seva croada particular amb l'aigua com a protagonista, i no precisament la que ve del cel i que els meteoròlegs anunciaven que anava a caure aquesta setmana que ara acaba. Caldrà esperar que aquesta vegada encertin els homes del temps per arrodonir aquesta setmana de màrqueting de l'ecologista Eloi Badia.