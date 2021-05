La mare de les nenes desaparegudes a Tenerife demana com a regal d'aniversari divulgar les fotos i vídeos de les seves filles

Beatriz ZZ., Mare de les nenes Anna i Olivia, desaparegudes des del passat 27 d'abril a l'illa de Tenerife al costat del seu pare, Tomàs Gimeno, ha demanat com a regal d'aniversari que l'ajudin a difondre les fotos i vídeos de les seves filles perquè algú aviat les reconegui.





Tomàs Gimeno i les nenes desaparegudes, Anna i Olivia - Europa Press





A través d'una carta, Beatriz afirma que no es poden imaginar el que sent cada dia que passa, "la incertesa de no saber com estan, la incertesa de saber si estan bé, la ràbia que elles hagin de patir aquesta bogeria quan són dos angelets, com tots els nens del món ".





En la seva missiva, sosté que tots aquests sentiments barrejats "cada dia ho fa més difícil". "Però estan vostès, el món. No permetem que aquestes coses puguin succeir", afegeix.





Beatriz reconeix que té por de què dir o què escriure per les repercussions que pugui prendre el pare, sobre el qual s'ha dictat una ordre internacional de recerca per un presumpte delicte de segrest parental, dictat pel Jutjat d'Instrucció nº 3 de Güímar, que manté el cas sota secret de sumari.





"Totes aquestes incerteses són molt dures", assenyala la mare de l'Anna i l'Olivia, que per això demana "de cor" que l'ajudin a trobar-les. "Jo mai vaig pararé, perquè la meva vida no tindria sentit. Això no és una cosa que es pugui superar, precisament per la incertesa. Una malaltia terminal, un accident, han de ser terribles, insuperables en molts casos, però una desaparició amb la incertesa de saber com estan, de saber què pensen, de saber què estan volent dir-me, de robar aquest dret de protecció d'una mare, sí que pot estar a les nostres mans que tingui un final feliç".





Beatriz ha volgut donar les gràcies "per tota la implicació que estan tenint i afecte que estan posant", però ha insistit no parar fins trobar-les. "Anem a demostrar que aquest món pot ser més segur, on no es permetin aquestes injustícies. Olivia i Anna ... Les adoro les meves nenes precioses i vaig a ser forts per vostès, perquè em necessiten fort", acaba la carta.