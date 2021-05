El govern planeja que els maltractadors d'animals ingressin a la presó

PSOE i Podem estudien una modificació del Codi Penal que permeti augmentar les penes contra els maltractadors d'animals. Tots dos partits han presentat al Congrés dels Diputats una proposició per sancionar de manera "més adequada i contundent" als que cometin maltractament animal, cosa que actualment és fàcil que quedi impune.





Així ho ha anunciat Ione Belarra, ministra de Drets Socials i Agenda 2030, després d'una interpel·lació de Ciutadans en què mostraven interès per saber quins temes s'estan tractant en relació al benestar animal i detallaven les seves propostes.





Actualment les persones que maten un animal són condemnades a un màxim de 18 mesos de presó, de manera que si no tenen antecedents no arriben a ingressar-hi. És per això que des del govern volen augmentar el càstig a un màxim de 3 anys, cosa que obligaria a que el maltractador hagués de complir uns mesos de condemna independentment de si compta amb antecedents o no.





Això és una cosa que des de Ciutadans consideren essencial, igual que també ho és "prohibir la tinença d'animals a les persones que manifestin conductes psicòpates i que van començar assajant amb animals les seves carreres d'assassins en sèrie", segons el seu diputat Díaz Gómez.





D'aquesta manera, a més d'estar d'acord amb l'augment de les penes contra els maltractadors, ha indicat que des de Ciutadans volen "que s'incloguin en la futura llei de Protecció Animal mesures com la creació d'un banc nacional de microxips identificatius, millors controls de criadors, impedir l'exposició de mascotes a aparadors o promoure actuacions que afavoreixin l'adopció ".





EL MALTRACTAMENT ANIMAL, UNA PLAGA A ESPANYA





Amb tot això es pretén acabar amb el maltractament animal i reconèixer els animals com éssers sensibles. Una cosa que no arriben a comprendre ni aquells que maltracten al voltant de 60.000 animals a l'any en festes populars ni els amos dels més de 300.000 gossos i gats abandonats cada any. Unes xifres que col·loquen a Espanya en les primeres posiciones de la Unió Europea.





Però això no és tot, perquè els animals també són maltractats en els entrenaments per a espectacles, a la caça o en explotacions ramaderes, on no és difícil trobar vaques o ovelles en males condicions higièniques i sanitàries.





Finalment, els laboratoris que experimenten amb animals tampoc es quedán enrere. Així es va demostrar recentment en el sonat cas de Vivotecnia , en el qual un vídeo va mostrar la crueltat a què eren sotmesos els animals d'aquest centre dedicat a la investigació toxicològica i farmacèutica. Tant és així que centenars de persones van sortir als carrers a manifestar-se en contra d'aquest laboratori i a demanar la llibertat dels micos, porcs, gossos, conills, ratolins i rates que estaven sent maltractats.