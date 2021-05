El Govern reduirà la penalització al 90% de les jubilacions anticipades

El 2020 hi va haver 285.870 altes de jubilació a la Seguretat Social, de les quals un 38,3% eren abans dels 65 anys (109.581). D'aquestes, 54.000 altes de jubilació anticipada es van demanar de manera voluntària.





José Luis Escrivá (EP)





Amb la reforma de pensions, el Govern espera alinear l'edat efectiva de jubilació (64,5 anys) amb l'edat legal (66 anys el 2021) amb una penalització per la sortida anticipada i amb incentius per mantenir-se en el treball per sobre de la edat establerta per llei. Així, el 90% dels empleats que demanin la jubilació anticipada voluntària veuran reduïda la seva penalització.





El Govern flexibilitzarà les penalitzacions ja que augmenta el nombre de supòsits en què el treballador abandona el mercat laboral abans de complir els 66 anys dins d'un període de dos anys. Així, si en l'actualitat els coeficients s'apliquen per trimestres, a partir d'ara hi haurà 24 supòsits i es flexibilitzarà l'elecció de l'empleat segons quins penalització vulgui assumir.





De moment, només durant els primers mesos de l'anticipació s'agreujaran les penalitzacions tot i que la mesura espera guanyar aquest any l'edat efectiva de jubilació.





Les penalitzacions en les pagues de jubilació s'apliquen sobre la base reguladora de l'eventual beneficiari de la pensió. Si el sou és alt, el percentatge de reducció que s'aplica a la seva base pot implicar que fins i tot una vegada descomptat aquest percentatge la base segueixi per sobre i li correspongui la pensió màxima. De mitjana, s'estima que la penalització en la pensió serà del 2% a les rendes altes que avancen dos anys la seva jubilació. A les rendes mitjanes, la penalització mitjana arriba al 6,5%.