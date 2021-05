Nous instruments en matèria d’operadors i normativa d’habitatge, al Palau Macaya de la Fundació ”la Caixa”

El Palau Macaya de la Fundació ”la Caixa” presenta la taula rodona Habitatge: Els operadors i la regulació, coorganitzada per la Fundació Catalunya Europa i el Club de Roma.





Palau Macaya (EP)





La sessió se celebrarà el proper dimecres 19 de maig a les 9 hores i l’objectiu és reflexionar sobre els nous instruments en matèria d’operadors i normativa i quines són les potencialitats de la Llei de contenció de rendes del lloguer i el paper que poden tenir els operadors privats o el cooperativisme en la construcció i la gestió d’habitatge social.





L’acte serà online, i anirà a càrrec de Jaime Palomera, portaveu del Sindicat de Llogateres, doctor en Antropologia Econòmica i investigador especialitzat en habitatge a La Hidra; Antoni Sorolla, director de Relacions Institucionals de Sogeviso, i David Guàrdia, coordinador de la fase de desenvolupament de projectes de Sostre Cívic. El moderarà Dolors Camats, directora de la Cooperativa Obrera d’Habitatges.





El debat s’emmarca dintre del cicle “La transformació de la ciutat”, i compta amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Boi i la collaboració de Barcelona Global i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.





Per poder fer el seguiment cal inscripció prèvia a través d’aquest enllaç.





PROGRAMA:

9–9.05h – Obertura Pau Mas-Codina, director de la Fundació Catalunya Europa





9.05–9.15h - Presentació i objectius de la sessió, per Dolors Camats, directora de Cooperativa Obrera d’Habitatges





9.15–9.30h - Les potencialitats de la Llei de Contenció de Rendes del Lloguer, Jaime Palomera, portaveu del Sindicat de Llogateres, doctor en Antropologia Econòmica i investigador especialitzat en habitatge a La Hidra.





9.30–9.45h - El paper dels operadors privats en la construcció d’habitatge assequible/social, per Antoni Sorolla, director de Relacions Institucionals de Sogeviso





9.45–10h – El paper del cooperativisme en la construcció d’habitatge assequible/social, per David Guàrdia, coordinador de la fase de desenvolupament de projectes de Sostre Cívic.





10–10.30h – Debat obert moderat per Dolors Camats, directora de Cooperativa Obrera d’Habitatges





LA TRANSFORMACIÓ DE LA CIUTAT

La situació de l’habitatge suposa un repte de primer ordre per als governs locals i s’ha convertit en una de les principals preocupacions per a moltes llars a Catalunya. Tot i que les competències en aquest àmbit corresponen a la Generalitat, els ajuntaments han de fer front de manera quotidiana a les dificultats de la seva població a l’hora d’accedir i mantenir l’habitatge, a la problemàtica del seu ús (desnonaments, sobreocupació), a la degradació del parc i a les pressions urbanístiques. El límit evident d’aquesta política és el fet que els ajuntaments no disposen sovint dels instruments normatius, dels recursos econòmics, ni de l’àmbit territorial necessari per a dur a terme polítiques efectives en aquest camp.





La situació de l’habitatge suposa un repte de primer ordre per als governs locals i resulta urgent que els ajuntaments catalans i, en particular els de l’àmbit metropolità barceloní, repensin i debatin les seves polítiques d’habitatge, i que puguin dialogar tant amb les altres administracions, com amb les entitats ciutadanes.





A Barcelona la concentració urbana s’ha aturat o fins i tot s’ha revertit al llarg de les últimes dècades. Per contra, les àrees urbanes s’han expandit i la urbanització ha tendit a dispersar-se en el territori, creant un nou àmbit metropolità que va més enllà de l’àrea metropolitana -que aplega 3,2 milions d’habitants i genera la meitat del PIB del país- i configura la regió metropolitana - que aplega dos terços de la població catalana, uns 5 milions d’habitants, i genera prop d’un 70% del PIB.