Com més fills, més prestació per desocupació: el projecte de Casado

El president del PP, Pablo Casado, ha anunciat aquest dilluns que el seu partit començarà a treballar en una "ambiciosa" llei de maternitat i família que inclourà una prestació per desocupació major a aquells que tinguin més fills, de manera que es comptabilitzi aquest increment de l'atur a partir del segon fill.





Així s'ha pronunciat en les jornades 'Repte Demogràfic' que ha organitzat la Fundació Concòrdia i Llibertat i que ha dedicat la seva primera sessió al Dia Internacional de les Famílies. A més, han participat el president de la fundació i diputat, Adolfo Suárez, i la vicesecretària de Política Social de l'PP, Ana Pastor.





Pablo Casado - Europa Press





El líder del PP ha defensat fer a Espanya un "autèntic pla a favor de la maternitat" i per això ha avançat que el seu partit treballarà en una llei de famílies i de maternitat que serà "tremendament ambiciosa", com la que es va impulsar a França en els anys 60 o en els països nòrdics en els anys 90.





"No hi ha res més progressista, més liberal i més igualitari en les oportunitats d'un futur que la política de maternitat i de conciliació per tenir família", ha avisat, abans d'afegir que no es poden pagar sanitat i educació pública o infraestructures si no es tenen nens.





Casado ha assenyalat que aquesta llei de suport a la maternitat i la família inclourà que "la prestació per desocupació es comptabilitzi també a partir del segon fill". Segons ha explicat, es tracta que qui tingui tres, quatre, cinc o sis fills tingui una "prestació per desocupació que sigui més gran que els que n'han tingut un o dos".





"Per desgràcia, hi ha 400.000 dones més que han perdut la feina durant aquest any dels brots verds. Moltes d'elles seran mares treballadores i alguna tindrà més de dos fills i crec que és just que tingui una prestació perquè a casa puguin arribar a final de mes més fàcilment ", ha manifestat Casado, que ha avançat que el Grup Popular vol presentar abans una proposició no de llei al Congrés amb aquest increment de l'atur a partir de dos fills.





"Moren més persones de les que neixen"





Casado ha afirmat que "el projecte del PP per a Espanya és la defensa de les famílies" i ha criticat que la política de família del Govern sigui "retallar el complement de les pensions de les àvies, fer un sablazo fiscal als pares, abocar a una aturada massiva als fills i deixar un deute eterna als néts".





"Això no és una política de família sinó per sortir del pas avui i intentar enganyar-nos amb plans per d'aquí 30 anys que ni es compliran ni veurem", ha denunciat, per criticar que altres partits anteposin els interessos "partidistes" i els sembli que no és "cool" o "avançat" parlar de la família.





El líder del Partit Popular ha assegurat que a Espanya hi ha una "realitat terrible" perquè "moren més persones de les que neixen" i "entren més persones a la jubilació de les que entren al mercat laboral".





"I estem veient com la pensió mitjana està per sobre del salari mitjà i com les arques que cotitzen a les arques públiques són menors en nombre que les que perceben algun tipus de pensió, prestació o subsidi", ha recalcat.