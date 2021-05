Israel assegura que ha atacat la seu del servei de seguretat interna d'Hamas

L'aviació israeliana ha bombardejat aquest dilluns la seu principal del servei de seguretat interna del moviment islamista palestí Hamas a la Franja de Gaza, segons ha assegurat l'Exèrcit d'Israel.

"Caces del Forces Aèries han llançat un atac contra la seu operativa principal de les forces de seguretat interna d'Hamas al districte de Rimal, al nord de Gaza", ha explicat l'Exèrcit israelià en un comunicat.





Gaza (EP)





La seu atacada era la part central de "la infraestructura terrorista d'Hamas" i servia de base per a la intel·ligència del moviment islamista. L'Exèrcit israelià ha destacat que va alertar els residents de l'atac i els va donar prou temps per evacuar l'edifici.





A més, el Centre d'Informació Palestí ha informat que el complex de l'alcalde de la ciutat de Gaza també ha atacat per l'Exèrcit d'Israel, i que presumptament també s'ha dirigit contra una seu del Govern local. Aquest mitjà, afiliat a Hamas, ha anunciat que els vaixells militars israelians estan atacant la força naval d'Hamas a la costa de la Franja de Gaza.





ENFRONTAMENTS A JERUSALEM

Durant la matinada d'aquest dimarts han tornat a registrar-se enfrontaments a Jerusalem i en ciutats properes, segons ha informat l'agència de notícies palestina Maan.





Enmig de les baralles entre joves palestins i forces de seguretat israelianes, s'ha llançat un còctel molotov contra un edifici del barri Armon Hanatziv, segons informa 'The Times of Israel'. També s'han incendiat diversos cotxes de propietat jueva.





D'altra banda, les sirenes han tornat a sonar aquesta matinada de dimarts en ciutats properes a la Franja, així com a la ciutat de Netivot, després d'una pausa de més de sis hores en els llançaments de coets des de Gaza.





En referència a Netivot, Hamas s'ha atribuït el bombardeig contra la ciutat com a resposta a la "agressió sionista".





A més, l'agència de notícies palestina WAFA ha informat que l'Exèrcit israelià ha dut a terme més de 50 batudes a Gaza en edificis i apartaments civils, així com a les ciutats de Jabalia i Beit Lahia, al nord de la Franja.





Així mateix, les forces israelianes han destruït una institució civil i algunes carreteres prop d'Ansar i prop de la mesquita d'Al Katibah, a l'oest de Gaza, així com una altra casa al barri d'Al Nasr, atacs que no han deixat víctimes.





LLANÇAMENT DE PROJECTILS DES DE LÍBAN

D'altra banda, l'Exèrcit israelià ha informat del llançament de fins a sis projectils des de territori libanès, que amb tot no han aconseguit arribar a la frontera.





"En resposta, l'artilleria de l'Exèrcit israelià ha retornat el foc sobre l'origen dels llançaments", ha explicat l'Exèrcit, citat pel diari 'The Times of Israel'. Prèviament, l'Exèrcit israelià havia informat que "dos sospitosos s'han apropat i han saltat la tanca fronterera entre el Líban i el territori israelià a l'àrea de Menés".





Davant aquesta presumpta incursió, les forces d'Israel han "iniciat un procediment de detenció": han llançat trets a l'aire, que no han fet que els sospitosos s'allunyessin, per la qual cosa soldats israelians "han disparat contra les cames dels sospitosos", aconseguint que s'allunyessin.





La Força Provisional de Nacions Unides pel Líban (UNIFIL, per les seves sigles en anglès) ha confirmat també aquests "trets de coets des de la zona general de Rashaya Al Foukhar al nord de Kfar Chouba en el sud del Líban". Després de l'atac, el cap de la missió, Stefano del Col, s'ha posat "immediatament en contacte amb les contraparts de l'Exèrcit del Líban i del d'Israel".





Del Col ha instat "a exercir la màxima moderació per evitar qualsevol escalada de la situació", segons ha informat l'UNIFIL a través del seu compte de Twitter. També han informat que des d'Israel "han detingut el foc" i "la situació a l'àrea aquesta ara en calma".





La missió de l'ONU ha destacat que està coordinant-se amb l'Exèrcit libanès per millorar "el control de seguretat a la zona" i ha intensificat "les patrulles per evitar nous incidents que posin en perill la seguretat de la població local" en el sud del país.





ELS EUA NO "OBSTACULITZA LA DIPLOMÀCIA"

Preguntat per un tercer bloqueig per part de Washington a l'aprovació d'una declaració conjunta en el Consell de Seguretat demanant un alto el foc entre Hamas i Israel, el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, ha defensat aquest dilluns que els Estats Units "no obstaculitzen la diplomàcia".





"Al contrari, l'estem exercint sense parar", ha assegurat. També ha defensat "qualsevol acció, qualsevol declaració, en la pràctica" que faci avançar les perspectives d'acabar amb la violència: "Si pensem que hi ha alguna cosa, fins i tot en Nacions Unides, que efectivament la faci avançar, hi estarem a favor".





Segons Blinken, Washington troba "molt important" celebrar un "debat obert en el qual les parts podran exposar els seus punts de vista, les seves preocupacions, i ser escoltades".

I ha reiterat que seguiran "buscant formes d'avançar" en el seu l'objectiu, "que és posar fi a la violència".