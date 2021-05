Les xifres de ludòpates segueixen pujant i FEJAR urgeix a les administracions a actuar

En el seu 30 aniversari, la Federació Espanyola de Jugadors d'Atzar Rehabilitats (FEJAR) adverteix de les elevades xifres de ludòpates que hi ha al país en aquest moment i crida l'atenció de les diferents administracions públiques amb responsabilitat en la matèria perquè actuïn "de manera immediata", sobretot en dos camps: la prevenció i l'atenció sanitària dels pacients.





Pel que fa a les persones afectades, la institució espanyola subratlla dues exigències. En primer lloc, la detecció dels malalts sense diagnosticar, ja que la persona que pateix la malaltia no sap que és un malalt i no és capaç de demanar ajuda. En segon lloc, opinen, cal donar ajudes a les entitats especialitzades en forma d'equipaments i recursos econòmics, ja que les associacions carreguen amb un elevat pes assistencial més gran que el que suporten des dels serveis sanitaris públics.





"Aquesta necessitat d'ajuda és imminent a causa de la rapidesa i el gran nombre de persones, més joves, que han caigut en les xarxes del joc", alerten. La preocupació per aquesta situació ve evidenciada pels informes que ha elaborat el mateix Ministeri de Sanitat, realitzat per l'Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions, on es recull que en l'actualitat hi ha 680.000 ludòpates o persones addictes al joc a Espanya.





"Són xifres oficials extretes del document EDATS i ESTUDES sobre Addiccions Comportamentals que van ser publicats l'any 2020, i de què ja hi ha un primer document en el primer trimestre del 2021 que confirma les preocupants xifres", aclareixen des FEJAR.





El treball de recopilació de dades estadístiques analitza la situació del joc amb diners, l'ús dels videojocs i el comportament compulsiu d'usuaris i usuàries a Internet. Amb les respostes obtingudes de les enquestes realitzades, l'estudi conclou que hi ha una prevalença de persones addictes al joc, i entre 15 i 64 anys del 2,2 per cent d'aquest segment de població.





Entre les persones enquestades, en els últims 12 mesos i considerant l'escala d'avaluació DSM-V, el 2,7 per cent de la població espanyola té "un possible joc problemàtic, perquè aquesta població examinada llança una puntuació de 1 a 3 en aquesta escala ". Així, l'1 per cent presenta un possible trastorn per joc, a l'obtenir 4 o més ítems positius. A l'extrapolar-se al segment de població espanyola d'entre 15 i 64 anys, s'ha observat que el 1,6 per cent té un possible joc problemàtic i el 0,6 per cent pateix un possible trastorn del joc.





El personal tècnic de FEJAR ha considerat que una dada intermedi, entre l'1,6 per cent de persones amb possible joc problemàtic i el 0,6 per cent amb possible trastorn per causa del joc s'ajusta més a la realitat. Així, consideren aquest valor intermedi com el que correspon als casos relacionats amb el trastorn del joc que necessiten algun tipus d'intervenció; és a dir, l'1 per cent.





Del s 670.000 ludòpates, segons les xifres oficials publicades per l'Estat, només 14.000 reben algun tipus de tractament en l'actualitat. En alguna de les 23 associacions i 2 federacions autonòmiques vinculades a FEJAR, el nombre de malalts que reben algun tractament de desintoxicació arriba a les 8.000 persones. És a dir, una mitjana de 320 persones a l'any passen per una de les associacions que lluiten contra el joc. La resta de pacients a tractament, 6.000, els absorbeixen els serveis sanitaris públics a través de les seves unitats especialitzades de salut mental.





Més de 500.000 ludòpates sense diagnosticar





Així, si només es coneixen i tracten 14.000 ludòpates de 670.000 casos detectats en les enquestes oficials, des FEJAR es vol posar el focus sobre les més de 500.000 persones que en aquest moment estan sense diagnosticar i, per tant, sense rebre un tractament adequat per detenir la profunditat del problema.





D'altra banda, la mitjana d'edat de les persones que reben algun tipus de tractament, en alguna de les 23 associacions i les dues federacions autonòmiques, és de 30 anys. El 44 per cent de les persones diagnosticades i tractades tenen menys de 26 anys, un indicador que situa l'epicentre d'aquest problema de salut mental en la joventut espanyola. A més, les associacions de FEJAR han detectat que el 90 per cent dels menors comencen a prendre contacte amb els jocs de loteria instantània i els rasques, productes d'atzar amb els que comencen a relacionar-se a edats primerenques.





Si s'observa únicament el segment de població de menors que ha estat el focus de l'estudi, és a dir, entre 14 i 18 anys, s'ha comprovat que hi ha 61.200 casos de possible addicció al joc. El 2,4 per cent de joves té 14 anys, el 3,7 per cent hauria complert 15 anys; el 4,9 per cent haurien 16 anys; el 6,3 per cent ja haurien arribat als 17 anys, i el 9,3 per cent han complert la majoria d'edat.





A més, l a prevalença de risc és d'un 26,4 per cent si el canal usat per jugar és a través d'Internet, mentre que el 20 per cent està relacionat amb el joc presencial, xifres que, segons el parer de la federació, indiquen la necessitat de realitzar campanyes de prevenció més efectives i detecció de persones que tinguin una patologia amb el joc.





A la pregunta de quan es cura una ludopatia, entre les associacions adscrites a FEJAR no hi ha una única línia de pensament. Per a unes, s i triga una mitjana de dos anys a aconseguir sortir del joc patològic i consideren que en aquest temps una persona pot estar curada. Altres associacions afirmen que un jugador patològic, tot i haver rebut tractament, mai deixa de ser un ludòpata.