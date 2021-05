La Caixa amplia la seva presència a Naturgy a gairebé un 30% a través de Criteria

Seu de Naturgy - Europa Press





La decisió de Criteria de reforçar la seva posició a Naturgy es produeix en plena OPA parcial del gestor de fons australià IFM Global Infrastructure Fund per fer-se amb fins al 22,69% de l'energètica, per la qual cosa es dedueix la no disposició a acudir a aquesta oferta.





CriteriaCaixa considera que la seva decisió "és coherent amb la gestió eficient i prudent del seu portafoli d'inversions", focalitzat en companyies amb les que obté un flux estable i a llarg termini de dividends que li permeten garantir l'Obra Social de la Fundació "la Caixa" .





La decisió de CriteriaCaixa de mantenir-se al capital "confirma la seva voluntat de continuar com l'accionista espanyol de referència de Naturgy" i com a tal defensar els seus interessos amb la finalitat de contribuir a mantenir l'empresa cotitzada a Espanya (assegurant liquiditat a tots els seus accionistes) .





També vol assegurar un Pla Industrial de la companyia dotant a la mateixa de suficient temps per a la seva execució i prioritzant la inversió productiva; mantenir la seguretat de subministrament energètic a Espanya i evitar vendes de negocis de Naturgy sense assegurar la seva reinversió.





El reforç de la posició en Naturgy s'efectuarà d'acord amb el que estableix la normativa vigent i seguint les recomanacions de la CNMV sense que, en cap cas, es sobrepassi el llindar legalment fixat per formular una OPA (30%).









El fons australià IFM considera "una molt bona notícia" per a Naturgy la decisió de CriteriaCaixa de reforçar la seva posició en el capital social de l'energètica.