La xifra més baixa de Covid des de fa nou mesos: Sanitat notifica 3.988 casos, amb la incidència baixant a 147

Les comunitats autònomes han notificat aquest dimarts al Ministeri de Sanitat 3.988 nous casos de COVID-19 (la xifra diària més baixa des del 12 d'agost de l'any passat), 2.264 d'ells diagnosticats en les últimes 24 hores. Aquestes xifres són inferiors a les del mateix dia de la setmana passada, quan es van notificar 4.941 positius.





Mascaretes - Europa Press





La xifra total de contagis a Espanya s'eleva ja a 3.619.848 des de l'inici de la pandèmia, segons les estadístiques oficials. La incidència acumulada en els últims 14 dies per 100.000 habitants se situa en 147,54, enfront de 151,82 ahir. En les passades dues setmanes s'ha registrat un total de 70.010 positius.





Dels 2.264 casos d'ahir, 113 s'han produït a Andalusia, 131 a Aragó, 47 a Astúries, 11 a Balears, 116 a Canàries, 40 a Cantàbria, 216 a Castella i Lleó, 92 a Catalunya, cap a Ceuta, 41 en Comunitat Valenciana, 51 a Extremadura, 35 a Galícia, 1.001 a Madrid, 21 a Melilla, 36 a Múrcia, 49 a Navarra, 246 al País Basc i 18 a La Rioja. Castella-la Manxa, a l'igual que ahir, no ha actualitzat les seves dades a causa de "tasques de manteniment per un procés de migració de dades en el seu Sistema d'Informació".





Actualment, hi ha 6.568 pacients ingressats per COVID-19 a tot Espanya (6.923 ahir) i 1.774 a UCI (1.836 ahir). En les últimes 24 hores, s'han produït 621 ingressos (494 ahir) i 944 altes (293 ahir). La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa en el 5,24 per cent (5,54% ahir) i en les UCI al 18,03 per cent (18,66% ahir).





Entre el 8 i el 14 de maig, les comunitats autònomes s'han realitzat 762.262 proves diagnòstica s, de les quals 505.724 han estat PCR i 256.538 test d'antígens, amb una taxa global per 100.000 habitants de 1.620,93. La taxa total de positivitat se situa en el 5,23 per cent, enfront del 5,38 per cent d'ahir.