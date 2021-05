Les propostes de la CCAA pel curs 2021/22: més docents, baixada de ràtios, i reducció de la distància

El futur ha estat sempre incert, però la Covid-19 ha fet que ho sigui encara més. Podran els nens anar a l'escola com ho feien abans i quedar a les tardes per jugar? Podrem quedar amb altres pares i mares i parlar de com de bé o malament ho estan passant els nostres fills en aquesta nova 'normalitat' de distància i excepcions?





En una reunió extraordinària de les comunitats autònomes amb la Conferència Sectorial d'Educació i la Interterritorial de Sanitat que tindrà lloc aquest dimecres per abordar el dispositiu general del pròxim curs escola, les regions proposaran mesures com contractar més professors, baixar les ràtios d'alumnes per classe i reduir la distància de seguretat entre estudiants a un metre.





Algunes regions com Cantàbria ja han anunciat que l'inici del pròxim curs 2021-2022 es pretén reforçar amb més docents, en un esforç similar al realitzat aquest curs. Segons explica la consellera d'Educació i Formació Professional de govern càntabre, Marina Lombo, aquest reforç es mantindrà "tot el temps que sigui necessari i, almenys, el primer trimestre complet" amb l'objectiu de "seguir garantint les mesures de prevenció del coronavirus ", principalment la reducció de les ràtios.





La Comunitat de Madrid també advoca per una baixada de les ràtios. De fet, tal com afirma el conseller d'Educació i Joventut de la regió, Enrique Ossorio, el govern està "treballant en aconseguir els mitjans per rebaixar les ràtios amb caràcter de permanència", com havia plantejat la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.





Coincidint amb la ministra d'Educació, Juanma Moreno, el president de la Junta d'Andalusia, posa l'accent en la necessitat de recuperar la presencialitat en el pròxim curs, tot i que apostar per això suposi, en la seva opinió, "treure" espais i reduir les distàncies entre l'alumnat.





En aquesta mateixa línia s'han posicionat la Rioja i Múrcia, que aposten per reduir encara més la distància de seguretat entre els alumnes, en concret a un metre.





I així es posiciona també el conseller d'Educació de la Rioja, Pedro Uruñuela, que considera que l'actual distància de 1,5 metres "és excessiva" i, segons assegura, s'ha sol·licitat demanar a Sanitat que es redueixi a un metre, perquè "facilitaria organitzar les aules mantenint el mínim risc de contagi". No obstant això, també ha ratificat la seva política de reduir les ràtios.





Mentrestant, el govern de Múrcia defensa establir distàncies d'un metre perquè suposaria així "actuar sobre la base de l'evidència científica disponible". La regió considera, a més, que no s'ha d'establir una ràtio màxima en el protocol (que planteja un màxim de 20 alumnes dels 3 als 6 anys i de 25 alumnes a primària). Segons assenyalen des d'aquesta Conselleria, "en aquest punt han coincidit la pràctica totalitat de les comunitats".





D'altra banda, Galícia demanarà durant la reunió que s'aclareixi la dotació de fons del Govern central a les comunitats per fer front a l'adaptació i les despeses derivades de la gestió de la pandèmia. "A Galícia vam haver de fer front a una despesa extraordinària de 162 milions d'euros en l'ensenyament derivat de les necessitats i mesures contra la covid-19", afirmen des de la Conselleria d'Educació.





I a Castella i Lleó, la seva consellera d'Educació, Rocío Lucas, sostenia fins fa dues setmanes (el 5 de maig) que encara calia esperar a que avanci una mica més l'actual curs lectiu per plantejar les reunions en què es puguin coordinar mesures per al proper curs escolar.





Canvis en el document de mesures





Durant la reunió d'aquest dimecres, els consellers autonòmics i les ministres Isabel Celaá i Carolina Darias abordaran el document 'Proposta de mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant COVID-19 per a centres educatius en el curs 2021-2022', que recull les mesures proposades per Sanitat i Educació per al proper curs escolar.





En aquest document es proposa que el proper curs sigui presencial en totes les etapes educatives i que es mantinguin les mesures de seguretat i higiene per frenar contagis de COVID-19, com és l'ús obligatori de màscares a partir dels 6 anys, els ' grups bombolla 'i la distància de seguretat entre alumnes i professors.





El document introduïa algunes novetats pel que fa a aquest curs acadèmic, com la possibilitat de reduir la distància de seguretat entre alumnes a 1,2 metres a l'ESO, FP Bàsica, Batxillerat i Ensenyaments Oficials d'Idiomes amb l'objectiu així de "garantir la presencialitat ".





Si bé, per a 3r i 4t d'ESO i FP Bàsica, la distància es mantindria en 1,5 metres a nivell de alert a 3 i 4 i es podrà advocar per la semipresencialitat, prioritzant l'assistència d'alumnat amb dificultats socials o acadèmiques.





Pel que fa als Grups de Convivència Estable (GCE), també anomenats 'grups bombolla' (grups formats per un nombre limitat d'alumnes costat del tutor la interacció es limitarà al grup), el text, enviat als executius regionals la setmana passada estableix que el nombre d'alumnes que es proposa com a màxim per integrar cada un d'aquests grups serà de 20 en Educació Infantil de 3 a 6 anys i de 25 alumnes en el cas de Primària. Per l'educació infantil de 0 a 3 anys i per a l'Educació Especial, els grups tindran una grandària màxima d'acord amb les ràtios establertes en la normativa autonòmica.





No obstant, ahir a la tarda es va enviar aquest mateix document amb algunes modificacions a les comunitats autònomes. Entre aquests canvis, es troba la supressió d'aquestes ràtios màximes per als grups, si bé, en un peu de pàgina s'estableix que "la mida màxima de les classes serà d'acord a les ràtios que estableix la normativa aplicable", és a dir, 25 alumnes en Infantil i Primària, 30 a l'ESO i 35 en Batxillerat.





Haurem d'esperar a que finalitzi la reunió per arribar a conclusions sobre quins són els propòsits per al nou curs escolar, quines són les seves limitacions, i si són els mateixos en totes les comunitats autònomes.