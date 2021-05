Belarra estudia amb les CCAA la situació dels menors a Ceuta

La ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, ha convocat d'urgència per aquest dimecres una reunió de Consell Territorial per estudiar, al costat de les comunitats autònomes, la situació dels menors arribats a Espanya en la crisi migratòria de Ceuta.





Ione Belarra (EP)





"Hem d'oferir una resposta col·lectiva com a país a l'altura dels nostres compromisos internacionals amb els drets de la infància", ha escrit Belarra en el seu compte oficial de twitter.





El Ministeri de l'Interior no ha donat xifres oficials sobre l'arribada de menors a Ceuta en aquests últims dies encara que el ministre, Fernando Grande-Marlaska, sí que ha confirmat que no hi ha nens entre els migrants que han estat tornats al Marroc.





Segons les últimes xifres que s'han facilitat des d'Interior en aquesta matèria, s'haurien expulsat ja de país unes 4.000 persones, la meitat de les que han arribat a Espanya.





Grande-Marlaska ha explicat en roda de premsa que el Govern es guiarà en la seva gestió pel "estatus especial" i l ' "interès superior" de l'infant que es recull en les legislacions nacional i internacional. D'aquesta manera, es protegirà als menors i a aquells que estiguin en una franja d'edat dubtosa se'ls realitzaran les proves pertinents per aclarir la seva edat.