Les Cambres de Comerç de Catalunya es posicionen per l'impuls de la transició energètica

Les Cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya s'han posicionat conjuntament a través del Consell General de Cambres de Catalunya (CGCC) a favor d'un "necessari i decidit" impuls per a la transició energètica cap a una descarbonització.





Foto d'arxiu dels membres de Consell General d'Cambres de Catalunya (EP)















Ha estat una de les conclusions de la jornada 'Territori, turisme i transició energètica' d'aquest dimarts, organitzada per la comissió de comerç i turisme, la d'economia circular, indústria i competitivitat, amb la col·laboració de l'Institut Català d'Energia (Icaen ), ha informat CGCC aquest dimecres en un comunicat.





Les càmeres consideren necessari establir "una visió territorial, no centralitzada" per escoltar activament a tots els actors, i una col·laboració publicoprivada per aprofitar oportunitats industrials que han de començar per activitats d'R + D en col·laboració amb el sector universitari.





Han destacat la necessitat de "valorar el foment d'una activitat agrícola i ramadera" i s'han posicionat a favor d'una sobirania energètica catalana i una participació del territori, i en contra d'una moratòria de l'actual legislació.





El document conclou amb la necessitat d'arribar a una "clara consciència de tota la ciutadania", propiciant la seva apoderament com la millor palanca per aconseguir una oferta energètica sostenible, recull textualment.