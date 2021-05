Condemnen a 6 mesos de presó un home que va insultar i va agredir una persona sense llar en un caixer de Barcelona

El Jutjat penal 11 de Barcelona ha condemnat a sis mesos de presó i a pagar una multa de 150 euros a un home que va insultar i va agredir un sense sostre en un caixer automàtic de Barcelona, a què haurà d'indemnitzar amb 1.000 euros.





Ciutat de la Justícia de Barcelona (EP)











La sentència, el condemna per lesions lleus i per un delicte contra la integritat moral i aporofobia, i com la pena és de menys de dos anys no entrarà a la presó a condició que no reincideixi.





Sobre les 22 hores del 22 de desembre de 2017, l'acusat va entrar al caixer, que no va usar, i va començar a cridar als dos indigents que passaven la nit allà: 'Sou uns rastreros', 'No teniu dret a viure', 'Sou escombraries' i 'Ves del caixer o et part la cara'.





Abans de marxar, va trepitjar el peu a un dels indigents, que es va aixecar i el va seguir a fora per retreure-.





Ja fora, l'acusat el va empènyer diverses vegades i li va donar un cop de puny a la cara: diverses persones que estaven al carrer el van veure, els van separar i van avisar la policia, que va detenir l'acusat.





La jutge afegeix en la sentència que l'home agredit portava dos mesos vivint al carrer, el que ho feia "molt vulnerable a qualsevol agressió i li generava un estat d'ànim deprimit" que aquests fets van reactivar.