La UGT de Terrassa denuncia que l'equip de govern no compleix amb el seu compromís de municipalitzar el servei de menjadors escolars

La UGT rebutja la manca de voluntat per arribar al consens necessari per elaborar el Ple de Condicions de Gestió Unificada dels Menjadors Escolars de Terrassa.







Menjador escolar - Arxiu - Europa Press





Tot i que el 2019 es van reunir amb l'equip de govern, qui es va mostrar predisposat a municipalizar el servei de cara al curs 2021, més tard es van assabentar a través dels mitjans de comunicació que "els números no sortien i aquesta opció era , per tant, no viable ".







Davant la notícia, la UGT va tornar a sol·licitar una reunió amb l'equip de govern amb la intenció de valorar les condicions laborals i socials de la plantilla i fer propostes de millora del servei, amb la intenció que quedessin recollides en el Ple.





Tot i això, l'equip de govern no els va acceptar una reunió fins a tres mesos més tard, "quan la majoria de la feina ja estava feta".





Des de la UGT exposen el seu malestar perquè el diàleg social que tan important semblava el 2019 no ha passat, les propostes per garantir la qualitat laboral de la plantilla no han estat valorades, "i la repercussió en el servei és evident".





En els menjadors escolars de Terrassa s'aplica actualment una doble escala salarial, i hi ha una bretxa salarial que va de 80 a 150 € al mes entre treballadors que fan la mateixa feina en el mateix centre. "Denunciem que l'equip de govern té un doble discurs: d'una banda aposta pels serveis de qualitat, però per l'altre no treballen aquesta aposta a fons, ni pregunten al personal sobre les mancances estructurals d'un servei que és especialment sensible per el fet de tractar amb nens ", conclou la UGT.