Pugen a 228 els morts per atacs d'Israel contra la Franja de Gaza

El Ministeri de Salut de Gaza ha elevat fins a 228 els morts, entre ells 65 nens, per atacs d'Israel a diverses zones de la Franja de Gaza, mentre continua el llançament de coets i bombes entre les parts malgrat les negociacions cap a un alto el foc.

A més dels gairebé 230 palestins morts per l'ofensiva israeliana a la Franja, deu en l'última jornada, el Ministeri de Salut de Gaza ha xifrat en 1.620 els ferits.





Entre les últimes morts, s'ha notificat la d'una nena entre atacs aeris israelians durant la nit del dimecres, que s'han dirigit contra la ciutat de Jabalia, al nord de la Franja de Gaza, i els campaments de Nuseirat i Al Bureij, informa l'agència oficial palestina WAFA.





Per la seva banda, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han confirmat atacs en les últimes hores d'aquest dimecres contra un dipòsit d'armes "situat a casa del Ministre de Justícia", així com la infraestructura militar en "les llars d'altres comandants d'Hamas --Moviment de Resistència Islàmica--".





L'Exèrcit israelià ha assegurat que ha alliberat presoners i un exmembre del buró polític d'Hamas, informa el mitjà israelià 'Yedioth'.





ALARMES ANTIAÈRIES

Mentrestant, les alarmes antiaèries han continuat sonant entre la nit del dimecres i l'inici d'aquest dijous en ciutats al sud d'Israel com Beerseba i Ofaki, entre d'altres, informa 'The Times of Israel'.





En el marc d'aquests atacs, el personal del servei d'emergència Maguén David Adom ha evacuat a l'Hospital Soroka a Beerseba un home d'uns 50 anys ferit en les extremitats a la porta d'una àrea protegida, així com una nena que ha resultat ferida en caure de camí cap a la infraestructura.





D'altra banda, s'ha informat de la defunció a l'Hospital Rambam d'Haifa de Muhamad Mahamid Kiwan, de 17 anys, qui va rebre fa una setmana a Umm al Fahm un tret per part de la Policia israeliana, recull WAFA.





Així mateix, s'han reportat 27 palestins morts a Cisjordània, quatre d'ells nens, durant els 10 dies des de l'augment dels atacs.