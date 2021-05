Ciutadans demana a Govern aclarir la seva postura sobre bloquejar l'accés del Marroc al fons de la UE

Ciutadans ha preguntat al Govern sobre la seva possible decisió de bloquejar l'accés del Marroc al fons de la Unió Europea en resposta a la crisi migratòria dels últims dies a Ceuta, resultat de la decisió del Marroc d'"aixecar els controls" fronterers per permetre l'entrada de milers de persones a la ciutat autònoma.





Arrimadas al Congrès - Europa Press





En una pregunta formulada pel grup parlamentari al Congrés, els del grup d'Inés Arrimades han reiterat el seu suport al Govern "en la seva defensa dels interessos generals del nostre país" i recorden que han "estès la mà per fer front a aquesta ofensiva diplomàtica de Marroc", incidint en que el que ha passat no és només "una violació de les nostres fronteres" sinó també de les de la UE i per la "utilització de menors i famílies senceres com a arma de pressió".





Cs considera que a més de posar en marxa el nou Pacte Migratori i d'Asil de la UE cal una resposta europea que vagi "més enllà del que migratori" i que demostri que la UE i els seus membres "estan disposats a utilitzar els instruments a la seva disposició per tal de fer valer els seus interessos i per no cedir davant pressions i comportaments hostils dels nostres socis internacionals".





En aquest sentit, els 'taronges' esmenten en concret l'Instrument de Veïnatge, Desenvolupament i Cooperació (IVDI) de la UE, dotat de 79.500 milions d'euros per als pròxims set anys i que és "el principal fons per articular la política de cooperació internacional "del bloc.





A priori, afegeixen, el Marroc podria accedir a 1.500 milions d'euros d'aquest fons, però segons algunes informacions aparegudes a la premsa, "Espanya i Alemanya podrien bloquejar l'assignació d'aquests fons" per les "actuacions hostils" contra tots dos països "a compte de la situació del Sàhara Occidental ".





Marroc va cridar a consultes a la seu ambaixadora a Berlín al·legant un canvi en la posició d'Alemanya respecte al Sàhara Occidental fa uns dies, abans de fer el mateix aquest dimarts amb l'ambaixadora a Madrid, si escau suposadament per la presència a Espanya del líder del Front Polisario, Brahim Ghali, per raons humanitàries.





D'aquesta manera, Cs demana al Govern que aclareixi si s'està plantejant "el bloqueig de finançament" del IVDI al Marroc i quines altres accions té previst emprendre, tant en el pla bilateral com en el si de la UE "per assegurar que el Marroc respecta les fronteres espanyoles a Ceuta i Melilla ".