El 85% de les espanyoles considera necessària una reducció de l'IVA en els productes menstruals, segons un estudi

Segons un estudi elaborat per l'Institut Universitari de Recerca en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), a prop del 85% de les dones considera necessària la reducció de l'IVA dels productes menstruals i gairebé la totalitat opina que s'haurien de prendre mesures polítiques per reduir aquest cost econòmic.





Productes menstruals - Europa Press





El treball, titulat 'Equitat i Salut Menstrual' està finançat per la European Society of Contraception and Reproductive Health i té per objectiu identificar i comprendre la iniquitat menstrual, així com les característiques de la salut menstrual de les dones a Espanya, ha indicat el IDIAPJGol en un comunicat aquest dijous.





L'estudi s'ha elaborat a partir d'una enquesta -que continua oberta al web de l'IDIAPJGol - a un total de 1.892 dones que menstruen, d'entre 18 i 55 anys; i indica que el 99,5% de les enquestades opina que s'haurien de prendre mesures polítiques per reduir el cost econòmic dels productes menstruals.





Respecte a les mesures que s'haurien de prendre, el 84,9% de les considera necessària la reducció de l'IVA dels productes menstruals, el 62,2% sosté que els productes menstruals haurien de tenir un preu reduït o ser gratuïts per a col·lectius vulnerables, i el 33,6% creu que els productes menstruals haurien de ser gratuïts per a totes.





L'estudi indica també que el 71,4% de les participants considera que aquests productes són massa cars, que el 37,1% assegura que s'ha vist forçada a optar per productes menstruals més barats per dificultats econòmiques i que el 19,2% de les dones ha tingut dificultats per comprar productes per a la menstruació.