Les filles d'una espanyola, entre els menors que han entrat a Ceuta

Les filles d'una ciutadana espanyola han estat localitzades a Ceuta en les últimes hores per dos agents de la Policia Nacional que, destinats a les Unitats d'Intervenció Policial, es trobaven prestant servei al Polígon Industrial de Tarajal.





Durant aquests últims dies, els més de 3.000 nens han creuat l'espigó que separa Ceuta del Marroc s'estan convertint en el major repte per a les autoritats en aquesta crisi humanitària i migratòria.





Nens se saluden a Ceuta - Europa Press





Aquest és el cas de dues nenes de 13 i 14 anys d'edat, que durant els últims dies van accedir a la ciutat per la zona del Tarajal al costat de centenars de migrants i a les que la seva mare, fins a aquest dijous, estava buscant.





La mare de les menors es va presentar a les dependències de la Direcció Superior de Ceuta notificant que s'havia traslladat des de Catalunya perquè les seves dues filles, de 13 i 14 anys, havien accedit a la ciutat per la zona del Tarajal amb ocasió de l'entrada de immigrants, i que desitjava poder veure-les. Les nenes havien estat residint al Marroc amb el seu pare des de poc després del seu naixement i fins a la defunció d'aquest en 2018.





Amb aquesta informació, els agents van realitzar una sèrie de gestions que van permetre esbrinar que l as nenes es trobaven al Polígon del Tarajal, iniciant-se la recerca entre els centenars de persones que es trobaven al lloc. L'actuació dels policies va permetre identificar les nenes en un breu espai de temps. Un cop comprovada la documentació aportada per la seva mare, així com la veracitat del manifestat, li van fer entrega de les menors de forma temporal.







Milers de nens 'desplaçats'





Hi ha agents destinats a la zona des de fa anys que saben que, a dia d'avui, tres jornades després de l'onada migratòria més gran en molt de temps, hi ha pares que van creuar amb les seves famílies senceres que no saben encara on són els seus fills.





La gestió de tots aquests menors d'edat és ara el veritable repte del Govern, les autoritats locals i les organitzacions humanitàries presents al lloc.





Els càlculs de les autoritats estatals, locals, policials i de les ONG a la zona estimen que al voltant de 2.000 i 3.000 persones de les que van accedir en massa per la platja eren menors d'edat. Molts deambulen encara pels carrers de la ciutat autònoma. Altres tracten de tornar voluntàriament per tal de retrobar-se amb les seves famílies.