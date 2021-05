Alguns migrants marroquins entren a Melilla per primera vegada

Centenars de marroquins han protagonitzat la nit de dijous i matinada de divendres saltar la doble tanca que separa Melilla del Marroc, cosa que fins ara només protagonitzaven a aquest nivell migrants de l'Àfrica subsahariana.





Tanca de Melilla (EP)





Les allaus s'han anat produint en diversos grups nombrosos per diferents punts del perímetre fronterer, especialment per la zona que abasta des Farhana a Mariguari així com a la zona de Barri, on es van topar amb la presència de l'Exèrcit, que per primera nit feien tasques de vigilància a la tanca, en unió de la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local.





La Delegació, durant la matinada, no ha donat xifres oficials de quantes persones han aconseguit passar, però aquest mitjà ha estat testimoni que desenes ho han aconseguit tot i que es desconeix si han estat retornats al seu país. Els fets ocorreguts en aquests moments es produeixen després que entre dilluns i dimarts accedissin a Ceuta uns 10.000 marroquins, alguna cosa també mai vist.





La Delegació només confirmava que "s'ha activat el dispositiu anti intrusió" però sense donar més detalls. Si es confirma que s'ha produït d'aquesta manera, seria la primera vegada que un grup tan nombrós de marroquins intenta accedir d'aquesta manera a Melilla, un modus operandi que fins ara era usat sobretot per subsaharians.





Les forces de seguretat marroquines han col·laborat en rebutjar als migrants en la majoria dels casos i l'Exèrcit s'ha desplegat des de la nit de dijous a divendres en el control de la frontera de Melilla amb el Marroc per fer front a la pressió migratòria després de la crisi sorgida arran de l'entrada de milers de persones a Ceuta des de dilluns i 80 a Melilla.





També s'havien produït v aris intents de centenars de migrants que van ser avortats per forces espanyoles i marroquines tot això sense comptar amb els intensos moviments de la matinada d'aquest divendres.