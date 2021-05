Albiach votarà en contra de la investidura perquè el nou Govern "no és bo per a Catalunya"

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha explicat aquest divendres que el seu partit rebutja abstenir en la votació per investir el candidat d'ERC a presidir la Generalitat, Pere Aragonès, perquè considera que el Govern que planteja "no és bo per a Catalunya ".





Jéssica Albiach (EP)







En el seu torn de rèplica a Aragonès al ple d'investidura, Albiach ha retret al líder republicà que no hi hagi explorat un govern d'esquerres amb el PSC i els comuns per no repetir la fórmula de Govern amb Junts.





"Hi havia una oportunitat per avançar i començar a fer política d'una altra mantera. Però arribarà més aviat que tard", ha vaticinat la diputada, que s'ha mostrat sorpresa per la defensa de Junts que ha fet el candidat a la Presidència en la seva intervenció.





Albiach ha assegurat que la seva proposta de teixir futurs pactes no és pirotècnia: "Sóc valenciana i m'agrada la pirotècnia. Però en política no m'agrada gens. Som gent de paraula".





"Per pirotècnia seva compareixença del dia 8 de març, en què va dir que estava decidit a governar en solitari", ha afegit, i ha recordat a Aragonès que els vuit escons dels comuns van ser claus per ajudar a al Govern a sortir de la pròrroga pressupostària.