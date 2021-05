El Govern destinarà 5 milions per a les CCAA que acullin menors migrants arribats a Ceuta

El Govern aprovarà, la propera setmana, un crèdit extraordinari perquè les comunitats autònomes que s'acullin a menors migrants arribats aquesta setmana a Ceuta, facin front a les despeses derivades d'aquesta situació, segons han informat a Europa Press fonts de Drets Socials.





Les mateixes fonts han explicat que es donarà llum verda a aquesta partida en el Consell Territorial que tindrà lloc aquest dimarts, 25 de maig, i que en aquesta reunió, previsiblement, es tractarà també el repartiment d'aquesta quantia entre les diferents autonomies.





Dos nens es reuneixen - Europa Press





Govern i comunitats autònomes ja s'havia reunit per aquest tema aquest dimecres, 19 de maig, en un Consell Territorial convocat de manera urgent després de la crisi de Ceuta, en el qual el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 va proposar als executius regionals l'acollida d'uns 200 menors.





Els menors als quals acolliran les CCAA són nens i nenes que ja estaven en centres de protecció de Ceuta i la situació legal, escolar i sanitària està atesa i regularitzada per la Ciutat Autònoma, segons ha informat el departament que dirigeix Ione Belarra.





En aquesta reunió també es va tractar el repartiment de menors entre els territoris, un tema que, segons han explicat a Europa Press fonts presents en la mateixa, s'ha viure un clima de col·laboració i solidaritat com "tònica general", encara que alguna comunitat com Andalusia ja havia anunciat abans de la trobada seu rebuig a acollir més menors.





Sis CCAA van acceptar acollir





"Nosaltres ja tenim 3.000 nens. Jo m'imagino que perquè hi hagi equitat el que haurà d'haver és un repartiment amb la resta de les comunitats autònomes que no tenen el problema de la immigració infantil com tenim a Andalusia", argumentava la consellera d'Igualtat , Polítiques Socials i Conciliació de la Junta d'Andalusia, Rocío Ruiz (Ciutadans), abans de la reunió.





Per la seva banda, el Govern basc, Múrcia, Extremadura i Castella-la Manxa van mostrar abans de Consell Territorial la seva disposició a habilitar places d'acollida per als menors.





També Galícia es va oferir a col·laborar en l'acolliment. La comunitat gallega, segons dades de la Conselleria de Política Social, compta actualment amb 147 menors no acompanyats institucionalitzats. A més, va acordar al gener rebre altres 15 menors procedents de Canàries, però no van arribar a viatjar a Galícia.





Igualment, Catalunya va transmetre a Belarra que respondrà acollint menors migrants sols que estan a Ceuta, "com ha fet els darrers anys, i concretament, fa dues setmanes amb 43 menors procedents de Canàries".





Altres partides per acollida





La partida de 5 milions que, previsiblement, aprovarà el Consell Territorial dimarts que ve, s'uneix a altres que el Govern ha destinat per a l'acollida de menors en els últims mesos.





Concretament, en el Consell Territorial del passat 30 d'abril, Drets Socials va anunciar el repartiment de 8 milions d'euros entre les comunitats autònomes que s'havien ofert solidàriament a acollir a menors estrangers que migren sols. A més, al desembre de 2020, ja es van destinar 10 milions d'euros a les Canàries a l'assistència d'aquests nens i nenes.





De forma immediata





Pel que fa a la proposta d'aquest dimecres per acollir 200 menors, el Ministeri ha informat que Ceuta està ja en disposició de traslladar a aquests nens i nenes a les comunitats autònomes, pel que compta amb el suport de la Direcció General de drets de la Infància i Adolescència.





Tal com ha plantejat Belarra, "aquests trasllats podrien fer-se de forma immediata, i així poder atendre adequadament als nens que acaben d'arribar".





En aquest sentit, ha explicat que, a hores d'ara, aquests nens i nenes es troben en recursos d'emergència, però s'ha de "procurar que puguin ser atesos en els centres de protecció de la ciutat de Ceuta".