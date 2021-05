El Suprem treballa en el seu informe sobre els indults del 'procés'

El Tribunal Suprem espera emetre a finals de setmana el seu informe sobre l'indult als presos del 'Procés' a finals d'aquesta setmana i es preveu que aquest sigui contrari a concedir-los la mesura de gràcia, segons han assenyalat fonts jurídiques, que afegeixen que la concessió d'indults parcials per part de Govern, tot i ser limitats, també suposaria "amb seguretat" la posada en llibertat dels líders independentistes per l'obligada progressió a tercer grau penitenciari. El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha demanat aquest dilluns que els indults dels condemnats pel 'Procés' es vegin amb "naturalitat", tant si són favorables com si no els són o si són "totals o parcials".





Façana de l'Tribunal Suprem (EP)





La concessió d'indults obligaria a l'alt tribunal a tornar a pronunciar-se però només si hagués recursos del fiscal davant decisions de l'administració penitenciària, assenyalen les mateixes fonts, que aventuren bastant improbable la possibilitat d'aquests recursos.





En tot cas, un cop es conegui la decisió de Govern, i si aquesta suposa l'aplicació de la mesura de gràcia, el tribunal sentenciador hauria de fer nova liquidació de condemna i fixar data de l'extinció definitiva de les diferents penes imposades a cadascun dels condemnats. En un esmorzar informatiu celebrat aquest dilluns, el ministre ha insistit que aquests es valoraran de forma individual, analitzant l'expedient concret de cada penat, el que obre la porta al fet que pugui haver decisions dispars.





No s'esperen en tot cas sorpreses per part de del tribunal, que es manté hermètic respecte de la seva decisió. En tot cas, fonts jurídiques apunten que l'esperat seria un informe denegatori donats els arguments que els magistrats ja han expressat respecte d'altres assumptes referits als presos com va ser la concessió del tercer grau proposta per l'administració penitenciària catalana. En aquesta ocasió es va assenyalar que l'aplicació d'aquesta mesura en aquest moment de l'execució de les condemnes suposaria "buidar de contingut" la sentència dictada l'octubre del 2019.





EL SUPREM TREBALLA PER TENIR EL SEU INFORME ABANS DE JUNY

Des de fa setmanes, la Sala Penal del Tribunal Suprem treballa per tenir a punt el seu informe abans de juny, el que suposarà que el Govern ja tindrà les mans lliures per adoptar una decisió al respecte a les pròximes setmanes. Es van presentar a l'almenys set peticions d'indult a favor de l'ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; els exconsellers Bassa, Forn, Rull, Romeva, Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs i Carles Mundó --aquests tres últims condemnats per desobediència--; els 'Jordis'; i Forcadell. Algunes d'elles es refereixen a tots els condemnats i altres només a alguns.





L'indult referit a Junqueras --condemnat a 13 anys per sedició i malversació de cabals públics- va ser presentat per diversos interns de la presó de Lledoners on compleix la seva pena, el president del partit Justícia Econòmica i Social (JES) Sergio Querol, el jurista Francesc Jufesa i un altre particular, Juan Andrés Arnáiz Cabezas, qui demanaven l'indult total o parcial mitjançant la reducció de la pena de presó imposada o la substitució d'aquesta per pena d'inhabilitació.





El treball dels set magistrats que van jutjar aquesta causa es ve accelerant des que es va conèixer que les defenses de Junqueras i d'altres condemnats ni tan sols contestarien al requeriment d'al·legacions sobre els seus propis indults realitzat per alt tribunal, que els havia donat la possibilitat que al·leguessin el que consideressin convenient sobre aquesta petició. Es tractava d'un requeriment de cortesia de l'alt tribunal, ja que la Llei de l'Indult no contempla aquest tràmit.





ÉS L'ÚLTIM INFORME PENDENT

El Suprem ha demanat els informes requerits pel tràmit de l'indult. Té ja en el seu poder el dels serveis penitenciaris, el de la Fiscalia i el de l'Advocacia de l'Estat, després de la qual cosa haurà d'emetre el seu propi i enviar-los tots al Ministeri de Justícia, que els estudiarà per adoptar una posició que portarà a Consell de Ministres. La Fiscalia s'ha oposat a la concessió de la mesura de gràcia, a causa de la gravetat dels fets i a l'entendre que no hi ha raons de justícia, equitat o utilitat pública que justifiquin la seva aplicació.





L'Advocacia de l'Estat, per la seva banda, ha refusat pronunciar-se a favor o en contra dels indults, per considerar que és una decisió que competeix al Govern, si bé ha destacat que el "perjudici econòmic" provocat amb el referèndum independentista del 1- O estaria reparat.





No obstant això, cap d'aquests informes és vinculant per al Govern, que té l'última paraula. La concessió dels indults, en cas de produir-se, correspon a Rei, a proposta del ministre de Justícia i prèvia deliberació del Consell de Ministres, i s'ha d'acordar mitjançant Reial Decret publicat al Butlletí Oficial de l'Estat