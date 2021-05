Qui és Lukaixenko? Les claus d'un president que prefereix ser assassinat abans que tornar a presentar-se a les eleccions

Bielorússia està cada vegada més aïllada després de rebre una condemna internacional unànime per obligar a aterrar a Minsk a un avió de Ryanair que va creuar l'espai aeri bielorús. L'objectiu de Govern de Lukaixenko, tot i que simulés una amenaça de bomba, era clar: capturar l'opositor Novel·la Protasevich, que viatjava des de Grècia a Lituània.





Els líders europeus han titllat el gest de Bielorússia com "segrest" patrocinat per l'estat, o terrorisme, i han emprès un seguit d'accions per aïllar Minsk. Per començar, cap país de la UE utilitzarà més l'espai aeri de Bielorússia, i tampoc operaran vols amb origen o destinació a aquest país. De la mateixa manera, s'han anunciat fortes sancions.





Aquest esdeveniment s'ha sumat a les protestes que va viure recentment al país, quan milers de bielorussos van sortir als carrers per denunciar el tripijoc de les eleccions presidencials. Com sempre, les va tornar a guanyar l'omnipotent Aleksandr Lukaixenko, un líder que fa gairebé tres dècades anys governant el país amb mà de ferro.





Però, ¿qui és Lukaixenko? Com va arribar a el poder i com ha aconseguit aguantar durant 27 anys? El règim bielorús es caracteritza per ser molt poc transparent, i la política de país respecte a Europa ha estat sempre tensa, tenint sempre la mà al seu altre veí: Rússia. Bielorússia no és un país proper ni conegut pels europeus, i menys el seu gran líder.





Alexander Lukaixenko @ep







Qui és Alexander Lukaixenko?





Lukaixenko, de 66 anys, va ocupar llocs en l'exèrcit soviètic i en l'organització i partit de la joventut comunista quan Bielorússia formava part de la Unió Soviètica. Va ser triat per al parlament de la República Socialista Soviètica de Bielorússia en 1990 i va ser l'únic diputat que es va oposar a l'acord que va conduir a la dissolució de la Unió Soviètica.





Es va convertir en el primer president de la República de Bielorússia el 1994. El seu lloc web oficial el descriu com "un polític de poble" i "president de la gent comuna". Però el seu govern de gairebé tres dècades ha estat marcat per irregularitats electorals, abusos de drets humans i moviments per consolidar el poder.





El 1996, Lukaixenko va persuadir als votants perquè aprovessin esmenes constitucionals que van expandir l'autoritat de la presidència. Quan els països occidentals van criticar la mesura, va expulsar temporalment als ambaixadors dels Estats Units i la Unió Europea.







Lukaixenko ha rebut un important suport financer i polític de Rússia, que és un aliat clau en les disputes amb Occident. No obstant això, des de Minsk mai han sucumbit a les aspiracions de Moscou, que vol integrar el país dins de la Federació Russa.





Maria Zakharava, la portaveu del Ministeri de Relacions Exteriors de Rússia, va sortir en defensa de Bielorússia després de l'aterratge del vol, acusant els Estats Units d'hipocresia.





Com tracta a l'oposició?





Lukaixenko no tolera als dissidents. Les eleccions que ha guanyat s'han vist entelades per acusacions de manipulació de vots. Durant la major part del seu temps en el poder ha aixafat les protestes dels opositors amb mà dura.





Però les eleccions de 2020 van sacsejar a Bielorússia i van portar un nou escrutini al seu líder autocràtic. Lukaixenko va tractar de mantenir als seus rivals fora de la baralla electoral abans de la votació d'agost, però la líder de l'oposició, Svetlana Tikhanovskaya, que va atreure a grans multituds en els mítings de campanya, va poder participar.





Lukaixenko va afirmar que havia guanyat un sisè mandat amb el 80 per cent dels vots, un resultat que molts líders occidentals van descartar com a fraudulent. Lukaixenko ha insistit que no es va infringir cap llei durant les eleccions. Tikhanovskaya va fugir de país i desenes de milers de bielorussos van protestar pel resultat.





Les manifestacions, impulsades per una economia en dificultats i el que els crítics van cridar el mal maneig de Lukaixenko de la pandèmia de coronavirus, van marcar l'amenaça més significativa per al seu control de el poder des que va assumir el càrrec.





"Estàs parlant d'eleccions injustes i vols tenir eleccions justes?" preguntar Lukaixenko als treballadors d'una planta que fabrica rodes per a tractors a Minsk en els mesos que es produïen les protestes. Segons recull The Washington Post, els treballadors van cridar "Sí" com a resposta. La resposta del dictador no va deixar indiferent a ningú: "Fins que no em matis, no hi haurà més eleccions".





Lukaixenko ha assegurat en diverses ocasions que preferiria ser assassinat abans d'acceptar noves eleccions. Per això, quan els ciutadans del seu poble van protestar a l'agost, milers van ser arrestats i al menys tres van morir "com a resultat d'accions policials", segons va denunciar Human Rights Watch. Els experts en drets humans de les Nacions Unides van rebre informes de més de 450 casos de tortura i maltractaments a detinguts arran de les eleccions.





Tikhanovskaya va declarar un "Ultimàtum de el Poble", exigint que Lukaixenko renunciés a la fi de octubre.Pero Lukaixenko, com sempre, es va aferrar a el poder: desenes de milers de bielorussos van sortir als carrers i una altra vegada van ser dispersats violentament per les forces de seguretat.





Les manifestacions contra el govern van continuar durant tota la tardor, a l'igual que la repressió de Lukaixenko: la policia havia arrestat a més de 25.000 persones a mitjans de novembre, asseguren des de Human Rights Watch, i més de 100 figures de l'oposició van ser empresonades. Al novembre, Bielorússia va col·locar a Roman Protasevich, el periodista retirat de la volada de diumenge, en una llista de vigilància de terroristes, acusant-lo de tres delictes relacionats amb les protestes.





Recentment l'Executiu de Lukaixenko va promulgar una mesura que protegeix la policia i les forces de seguretat de la responsabilitat de disparar contra els manifestants. De la mateixa manera, ha continuat la seva repressió contra els periodistes, empresonant a un treballador independent de l'emissora internacional alemanya Deutsche Welle i desconnectant el lloc web de notícies independent líder Tut.by aquest mes.





Com ha reaccionat Occident?







Els països occidentals han sancionat a el govern de Lukaixenko en diverses ocasions des que va assumir el càrrec. Lukaixenko sovint critica Occident per ficar-se en els assumptes interns.





Estats Units va imposar restriccions de viatge i sancions financeres a persones i entitats estatals després de les eleccions de 2006 a Bielorússia, que Washington va criticar per no ser "ni lliures ni justes". Bielorússia va respondre a l'enduriment de les sancions el 2008 expulsant a diverses dotzenes de diplomàtics nord-americans. Les relacions entre Bielorússia i els països occidentals es van relaxar una mica en 2015 i 2016, i els Estats Units i Bielorússia van anunciar que tornarien a intercanviar ambaixadors a 2019.





Però després de les eleccions de 2020 i les protestes posteriors a Bielorússia, Estats Units va imposar una nova ronda de sancions. Des que va assumir el càrrec al gener, el president Biden ha bloquejat les transaccions amb nou importants empreses petrolieres i petroquímiques de Bielorússia i ha imposat sancions a 109 funcionaris.





Europa, que tampoc reconeix els resultats de les eleccions de 2020, va imposar una nova sèrie de sancions a les autoritats bielorusses, inclòs a Lukaixenko, a la tardor. Els líders europeus van reaccionar amb commoció i indignació davant la suspensió de el vol de Ryanair i l'arrest de Protasevich diumenge. Dilluns van acordar imposar sancions sectorials a Bielorússia i prohibir a les aerolínies de la Unió Europea sobrevolar l'espai aeri de Bielorússia.





La secretària de premsa de la Casa Blanca, Jen Psaki, va qualificar l'aterratge de l'avió per part de Lukaixenko com una "ofensa descarada a la pau internacional" i va dir que l'administració Biden ha exigit una investigació.