La bretxa de gènere empresarial no aconseguirà la paritat fins 2055

La bretxa de gènere empresarial no arribarà a la paritat fins a l'any 2055, segons ha explicat Eugènia Bieto, directora d'Esade Women Initiative, en la sessió 'Cicle Dones Empresàries' de Cercle Eqüestre.





Sessió 'Cicle Dones Empresàries' de Cercle Eqüestre - Europa Press







En un dia en què Catalunya dóna la benvinguda a un executiu presidit per Aragonès amb més dones que homes, Bieto ha posat en valor els esforços que s'estan fent des d'algunes empreses per introduir plans d'igualtat en les seves fulles de ruta.





Ha manifestat també que "està demostrat" que la diversitat en el seu sentit més ampli aporta productivitat a les empreses, innovació, creativitat, diferents perspectives i que genera cultures inclusives.





En aquest punt, la directora d'Esade Women Initiative ha destacat també les millores que s'estan aconseguint en les quotes dels consells d'administració de les grans empreses i que les empreses de l'Ibex-35 van tancar l'exercici anterior amb un 31% de quota de gènere, mentre que les empreses cotitzades es troben a prop d'un 22%.





Tot i això, Bieto ha recomanat a les empreses que incloguin els seus plans de diversitat en el centre de les seves estratègies per a convertir-los en un "objectiu estratègic per a la pròpia companyia".





Plans de diversitat en els governs





Ha explicat que aquests plans han de tenir un esquema, estar al centre i, per sobre de tot, "fer que el seu CEO i el seu president s'ho creguin".





A aquestes paraules, Bieto ha afegit que no només són les empreses les que han d'exercir com a models, sinó també els governs, que han d'introduir "plans i polítiques que resultin exemplars per al conjunt de la societat".





Preguntada per com el Covid-19 ha afectat la dona al mercat laboral, ha reconegut que aquesta crisi sanitària ha afectat de manera implacable a aquells col·lectius més desfavorits i amb més risc d'exclusió, en què la presència femenina és més alta que en altres sectors.