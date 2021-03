8-M, símbol d'una igualtat i llibertat possibles

"El 8 de març és un dia significatiu, un dia important per a tots. És un dia que reivindiquem el que hem aconseguit i avançat i reivindiquem que junts hem de seguir treballant per la igualtat ". Recordar avui aquestes paraules, les meves paraules, que amb motiu de l'acord històric que va donar lloc a el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere en 2017 i que vaig impulsar com a Ministra en aquell moment de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Partit Popular, em recorden que són més actuals que mai.





















El 8-M no pot ser només un lema o una etiqueta, no és tampoc el punt d'arribada en la lluita per la igualtat real i efectiva entre homes i dones. El 8-M ha de ser sempre una escala en el camí, un repàs dels èxits aconseguits i les aspiracions pendents.





Faríem malament en llançar-el 8-M o la causa de la igualtat uns als altres com si fos un element de confrontació i no un punt de consens social i polític. Qui tracta aquesta data com el seu patrimoni per marcar les seves diferències amb la resta s'equivoca de ple.





De la mateixa manera, faríem malament en no apreciar positivament els avenços amb la mateixa determinació que tracem el camí que falta encara per recórrer.





Aquest any, la crisi sanitària del COVID19 va limitar o restringir extraordinàriament les expressions de carrer amb motiu del 8-M, que moltes vegades semblen l'única caixa de ressonància d'una festivitat molt més profunda i ambiciosa. Aquest any, ha de prevaler el seny, la prudència i la seguretat sobre la irresponsabilitat i la tossuderia alienada que es va patir l'any passat. Sense manifestacions no perd ni una mica de valor en 2021 el propòsit de guanyar en igualtat, conciliació, emprenedoria, i de seguir trencant els sostres de vidre.





Si fem de el 8-M un vedat d'acció limitat i expulsem dels seus últims objectius a tots aquells amb els que no coincidim estarem pervertint el sentit de la data, embolicant-la en un sectarisme tan perniciós com el que es pretén combatre. No es tracta de pujar simplement a l'onada que marquen els drets de les dones i la lluita per la igualtat, es tracta de, com molt bé fa el Partit Popular, oferir iniciatives reals que facin possible la igualtat d'oportunitats, acabar amb la bretxa salarial a Espanya, apostar per l'augment de el nombre de dones amb contractes indefinits ...





Dir i fer no és el mateix. No parem de sentir al Govern de Sánchez-Iglesias oferir propostes que no condueixen res més que a l'enfrontament i que acaben sent conflicte fins d'aquí a el mateix Govern. Mentrestant, el PP actua des dels governs municipals i autonòmics i des d'Europa, així com ho va fer quan va governar Espanya, aconseguint que hi hagués més dones treballant que mai i recuperant tot l'ocupació femenina destruït durant l'anterior crisi, la bretxa salarial en mínims històrics , havent defensat la conciliació, regulant el teletreball per primera vegada a Espanya, ampliant el permís de paternitat, enfrontar-nos a la violència de gènere reformant el Codi Penal i apostant per la presó permanent revisable. Ho vam fer, amb fets, i ho tornarem a fer quan tornem a governar.





Espanya és un gran país, molt millor que el seu govern. És un dels països que més ha progressat en les últimes dècades en tots els àmbits, també en igualtat. I seguirem avançant si superem els partidismes i les ideologies de confrontació. Queda molta feina per fer. I des de la Unió Europea col·laborarem en aquest treball. La presidenta de la Comissió Europea, l a popular Úrsula Von der Leyen, acaba d'anunciar una nova legislació per lluitar contra la violència de gènere, perquè "viure lliure i sense por és un dret fonamental". Més enllà de les paraules, la igualtat també es defensa liderant Europa amb fets.